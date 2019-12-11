С дорог Челябинской области исчезнут треноги

С 2020 года со всех дорог в Челябинской области исчезнут передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения – треноги.

Соответствующее поручение было дано губернатором Алексеем Текслером по предложению регионального полицейского главка.

Средства, которые были предусмотрены на функционирование передвижных комплексов, будут направлены на развитие современных стационарных систем фото-видеофиксации нарушений ПДД на аварийных участках областных дорог и приобретение камер.

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, на участках дорог и перекрестках, оснащенных стационарными системами фото-видео-фиксации нарушений, аварийность снизилась на 45%, существенно снизилась тяжесть ДТП.

Ранее ГИБДД предлагало оборудовать 20 мест системами выявления средней скорости движения транспорта в пределах аварийно-опасных участков.

Напомним, на сегодня все стационарные посты обозначаются специальными знаками и соответствующей разметкой. К треногам таких требований не предъявляют, и их, как правило, прячут. Водителя, превысившего скорость и не заметившего камеру, штрафуют. При этом не достигается главное на дорогах – безопасность движения. Водитель должен издалека видеть камеру, сбрасывать скорость и входить в опасный участок с безопасной скоростью.