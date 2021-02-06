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С начала пандемии с ковидом справились 36,5 тысячи южноуральцев

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С начала пандемии с ковидом справились 36,5 тысячи южноуральцев

С начала пандемии в Челябинской области 36 тысяч 499 южноуральцев справились с коронавирусной инфекцией COVID-19. За прошедшие сутки выздоровели и выписаны из больниц 624 пациента с ковидом (днем ранее – 845).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, за прошедшие сутки подтвержден 271 случай коронавирусной инфекции, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было – 270). Всего выявлено 46 тысяч 859 инфицированных.

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 16 случаев смерти коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них десять человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии и шесть человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

С начала пандемии в регионе скончались одна тысяча 787 пациентов с ковидом, у 836 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 951 человека – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

По состоянию на шестое февраля в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение восемь тысяч 531 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было восемь тысяч 900).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.