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29.05.2023

Новая пешеходная зона на улице Свободы в Челябинске продолжает преображаться
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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29.05.2023

В Челябинске сотрудники полиции и МЧС спасли попавшего в сети селезня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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С обязательного ЕГЭ по русскому выгнали трех южноуральских школьников

В Челябинской области трех одиннадцатиклассников удалили с обязательного единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку. Пересдать этот экзамен выпускники-нарушители смогут только в следующем году.

Всего ЕГЭ по русскому языку сдавали 13 тысяч 175 человек, экзамен в форме государственного выпускного экзамена – 129. Это обязательный предмет, необходимый для получения аттестата.

«Сегодня во время проведения ЕГЭ по русскому языку было зафиксировано три нарушения, за которые одиннадцатиклассники были удалены с экзамена без права пересдачи в этом году», – прокомментировал ректор Челябинского института развития образования Андрей Барабас. У двоих нарушителей были обнаружены шпаргалки, у третьего – мобильный телефон.

Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 16 июня.

Для получения аттестата необходимо набрать по русскому языку не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность), пояснили в минобрнауки.

В четверг, первого июня, выпускникам предстоит еще один обязательный экзамен – математика базового/профильного уровней. Ее будут сдавать более 13 тысяч одиннадцатиклассников.

Основной период ЕГЭ в 2023 году начался 26 мая и продлится до первого июля, он завершится резервным днем по всем учебным предметам.

Автор: Любовь Юрина
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25.05.2023 22:14

В Челябинской области расширен перечень мер соцподдержки для семей добровольцев

25.05.2023 21:49

Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»

25.05.2023 20:48

Челябинская область продолжит реализацию масштабных планов обновления инфраструктуры

25.05.2023 19:47

Критерии и особенности выбора ритуальной службы

25.05.2023 19:08

Жители Челябинской области готовы вложиться в дачный отдых

25.05.2023 17:51

В Челябинске на выходные закроют движение троллейбусов до парка Гагарина