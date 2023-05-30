29.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 30 мая (18+)
29.05.2023
Новая пешеходная зона на улице Свободы в Челябинске продолжает преображаться
29.05.2023
В Челябинске сотрудники полиции и МЧС спасли попавшего в сети селезня
29.05.2023
У южноуральских аграриев – горячая пора
29.05.2023
Еткульский район стал участником Всероссийской акции «Сад памяти»
29.05.2023
Достижения ММК в экологической сфере отмечены на Невском экологическом конгрессе
С обязательного ЕГЭ по русскому выгнали трех южноуральских школьников
26.05.2023
В школах Челябинской области стартовал основной ЕГЭ
24.05.2023
Сегодня стартует экзаменационная кампания у девятиклассников
17.05.2023
В Челябинске ЕГЭ в этом году будут сдавать около 5,4 тысячи выпускников
16.12.2022
Лауреат премии «Знание», челябинский математик Петр Земсков: Прямо сейчас работаю над новой книгой
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023