С обязательного ЕГЭ по русскому выгнали трех южноуральских школьников

В Челябинской области трех одиннадцатиклассников удалили с обязательного единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку. Пересдать этот экзамен выпускники-нарушители смогут только в следующем году.

Всего ЕГЭ по русскому языку сдавали 13 тысяч 175 человек, экзамен в форме государственного выпускного экзамена – 129. Это обязательный предмет, необходимый для получения аттестата.

«Сегодня во время проведения ЕГЭ по русскому языку было зафиксировано три нарушения, за которые одиннадцатиклассники были удалены с экзамена без права пересдачи в этом году», – прокомментировал ректор Челябинского института развития образования Андрей Барабас. У двоих нарушителей были обнаружены шпаргалки, у третьего – мобильный телефон.

Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 16 июня.

Для получения аттестата необходимо набрать по русскому языку не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность), пояснили в минобрнауки.

В четверг, первого июня, выпускникам предстоит еще один обязательный экзамен – математика базового/профильного уровней. Ее будут сдавать более 13 тысяч одиннадцатиклассников.

Основной период ЕГЭ в 2023 году начался 26 мая и продлится до первого июля, он завершится резервным днем по всем учебным предметам.