23.07.2021
Детям москвичей не хватает мест в школах из-за учеников из СНГ
23.07.2021
В России хотят выдавать бесплатные лекарства сердечникам
23.07.2021
В Челябинске спасатели помогли снять рабочего, упавшего с 30-метровой высоты
23.07.2021
С праздником, работники торговли!
23.07.2021
Дорожники рассказали о ходе капитального ремонта автодороги Кунашак - Усть-Багаряк
23.07.2021
В России готовят индексацию пенсий работающим пенсионерам
С праздником, работники торговли!
15.07.2021
Важен труд каждого – с праздником, металлурги и горняки!
09.07.2021
Федерация профсоюзов Челябинской области поздравляет почтовиков
05.07.2021
Молодежная комиссия профкома завода "Урал" – лучшая
25.06.2021
Профсоюзы Челябинской области рекомендуют работодателям организовать вакцинацию от COVID-19
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021
В Челябинской области 578 человек заболели коронавирусом после вакцинации
21.07.2021
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021