С праздником, работники торговли!

В ближайшую субботу, 24 июля, работники торговли отметят свой профессиональный праздник.

К этой дате Федерация профсоюзов Челябинской области подготовила видеоролик о людях, чья жизнь связана со сферой торговли.

Социальные видеоролики о южноуральских тружениках – это одно из направлений в рамках гранта, обладателем которого региональное объединение профсоюзов стало по итогам конкурса президентских грантов.

В течение года к профессиональным праздникам в региональных СМИ, на профсоюзных сайтах и в соцсети будут транслироваться видео, где главные герои – представители предприятий и организаций различных отраслей.