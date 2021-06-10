Самые маленькие воспитанники челябинского садика стали счастливыми обладателями зеленых беретов

В детском саду №472 Челябинска вчера, девятого июня, состоялось интересное событие: дошкольное образовательное учреждение посетили мужчины в форме, с орденами и медалями на груди.

Почетные гости приняли участие в торжественной церемонии передачи зеленых беретов (такие носят в России защитники границы) старшей группы детсадовцев ребятам из младшей группы.

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Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» представитель челябинского «Боевого братства» Андрей Нестеров, побывавший в гостях у ребят, 472-й садик – единственный в России, где организована группа дошколят - юных друзей пограничников.

«Ветеранский совет и пограничное управление ФСБ России по Челябинской области являются шефами этого садика. Они знакомят своих маленьких подопечных с работой пограничных собак, с особенностями службы защитников границы. В музей детского сада нами был передан макет автомата Калашникова (АК-74). Получило дошкольное образовательное учреждение и другие подарки. Дети пришли в неописуемый восторг», - рассказал Андрей Нестеров.

Вместе с представителем «Боевого братства» в садике с дружеским визитом побывали председатель Совета ветеранов пограничной службы Челябинской области полковник Валерий Толмачев, секретарь данного Совета подполковник Наталья Серова и председатель наблюдательного совета Уральского центра молодежных спортивных патриотических инициатив «Альфа» Андрей Корыстин.

Встреча взрослых и детей стала возможной благодаря содействию заведующей детским садом №472 Оксаны Кедровских.