Сандаков: Должность директора «РМК-арены» для меня - вызов

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, назначенный на должность директора будущего спортивного комплекса РМК в столице Южного Урала, рассказал о своем видении будущей работы.

Сандаков отметил, что для него это вызов - и профессиональный, и человеческий.

«РМК-арена», которую он возглавил, должна стать лучшим спортивным объектом региона: до ста тысяч посещений в месяц, более 30 тысяч квадратных метров площадей, основная арена на пять тысяч зрителей плюс три площадки под игровые виды спорта, пять-шесть локаций под единоборства с собственной малой ареной, большой фитнес зал, медицинский центр, спортивные магазины, футкорт.

Предполагается, что арена и весь комплекс спортивного города станут основным местом притяжения челябинцев. Современные спортивные сооружения, интересное пространство, соединенное с городским бором велосипедно-пешеходным мостом, должны не только в разы повысить спортивную активность горожан, но и изменить психологию Челябинска.

«Стоит задача не только построить объект без нагрузки на региональный и муниципальный бюджеты, но и в процессе эксплуатации минимизировать либо полностью исключить расходы казны. При этом базовое условие инвестора - дети до 12 лет должны иметь возможность заниматься в «РМК-арене» бесплатно. Проект будет полностью реализован за частные (практически личные) средства главы РМК Игоря Алтушкина», - отметил Николай Сандаков.

Напомним, приказ о назначении Николая Сандакова на пост директора спорткомплекса «РМК-Арена» подписан четвертого июня.

Как уже сообщало агентство, 5 октября 2018 года Советский районный суд Челябинска признал его виновным в мошенничестве и получении взятки в виде незаконной охраны его дома. Суд приговорил экс-чиновника к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 7 миллионов рублей. 14 октября 2019 года Копейский городской суд рассмотрел ходатайство адвоката Сандакова о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Их он отбывал в Оренбургской области.