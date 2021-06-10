10.06.2021
В челябинском Саду Победы проведет зарядку чемпион России и Европы по бадминтону
10.06.2021
Более 80 процентов южноуральских школ находятся в «Сферуме»
10.06.2021
Специалисты ГРЦ Макеева провели в Миассе флешмоб ко Дню России
10.06.2021
В ЮУрГАУ при сотрудничестве с вузом Ташкента открылась школа по изучению русского языка
10.06.2021
В Троицке сотрудники банка спасли от мошенников 3,5 миллиона накоплений пенсионерки
10.06.2021
Представители военкомата Челябинской области встретились с будущими солдатами российской армии
Сандаков: Должность директора «РМК-арены» для меня - вызов
10.06.2021
Представители военкомата Челябинской области встретились с будущими солдатами российской армии
10.06.2021
Каждый третий челябинец предпочитает передвигаться по городу на общественном транспорте
10.06.2021
Жители Челябинска задыхаются от гари
09.06.2021
В Челябинске фигурант дела о гибели ребенка от удара током остался на свободе
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021