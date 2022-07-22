Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению

Жеребец Бонапарт, рекордсменка Карамелька и герефорд Семен: в Чебаркульском районе Челябинской области - главное агрособытие года: День поля.

Сегодня, 22 июля, в поселке Тимирязевский более сотни аграриев региона представили свои последние достижения и доказали, что Южному Уралу не страшны никакие санкции. Челябинская область готова к импортозамещению.

Гостей Дня поля встречают четвероногие. Это грациозный конь Бонапарт породы орловская рысистая из Верхнеуральского района. Его длинным ногам любая дама позавидует. Он грациозно вальсирует в своем вольере. Хозяева говорят, что это он просто волнуется.

«Он у нас трехкратный чемпион Уральского федерального округа по конному спорту. Его имя - от первых букв имен родителей: Прокол и Бикада. Хозяйство у нас многоотраслевое. Молочная ферма есть, маточным производством занимаемся. Успехи есть, но все-таки ковид немного сказался на деятельности», - говорит директор ООО «Предуралье» Рахит Ахметгалеев.

По соседству - Росинка из племзавода «Россия» (она, кстати, в год дает 17490 тонн молока), ослица Чейз, коза Алтея и козел Блесман. И, конечно, бык производитель – Роджер и Клеопарта голштинской породы.

«Ей два года, папа американец, мама – русская. 650 килограммов весит. Она рекордсменка у нас по надоям. Очень продуктивная. Вы же видите, какая она красивая, а чем красивее корова, тем больше она дает молока», - отмечает заместитель генерального директора по животноводству ООО трудового Красного знамени «Племенной завод» Александр Айсвирт.

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После осмотра животных – демонстрационный показ агротехники. На площадке более, чем в десять гектаров, представлено свыше ста единиц машин, комбайнов и всего того, что есть сейчас на вооружении у аграриев.

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«Вы сами прекрасно видите, что нам не грозят санкции, мы прекрасно справляемся сами. У нас в регионе делают агротехнику не хуже, чем за границей. В реальных полевых условиях мы оценили новейшую технику и оборудование, селекционные разработки и передовые технологии сельхозпроизводств», - отмечает заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков.

Именно импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета в агроотрасли и стало центральной темой Дня поля в этом году. Челябинская область давно нацелена на независимость от импорта и продолжает работать в этом направлении. Еще с момента санкций 2014 года (и до этого) в регионе были реализованы масштабные инвестиционные проекты с господдержкой, открыт ряд перерабатывающих производств, что позволило Челябинской области войти в ТОП-10 регионов России по производству мяса птицы, свинины, куриных яиц. У региона первое место по производству макаронных изделий, второе - по производству муки, третье - по производству круп по итогам 2021 года. Для южноуральцев обеспечен тройной профицит хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, муки, круп. Уровень самообеспеченности региона мясной продукцией к потреблению составил 183 процента, яичной – 172 процента.

«Южноуральский агрокомплекс не только обеспечивает область продовольствием, но и поставляет его в другие регионы и за рубеж. В 2021 году объем агроэкспорта из Челябинской области в сопоставимых ценах составил 194 миллиона долларов США. Это первое место среди регионов Уральского федерального округа. Техническая оснащенность сельхозорганизаций и фермерских хозяйств в регионе на достаточно высоком уровне. Ежегодно сельхозтоваропроизводители проводят обновление технического парка на сумму более двух миллиардов рублей. В текущем году областные субсидии на приобретение техники по сравнению с прошлым годом увеличены более чем на 200 миллионов. В помощь агарариям усилена программа Росагролизинга», - отметил Сергей Сушков.

Челябинская область сейчас активно занимается техническим перевооружением хозяйств. Ежегодно технический парк обновляется на сумму более двух миллиардов рублей. В этом году областные субсидии на приобретение техники увеличены на 224 миллиона, восемь из них направляются на приобретение информационно-аналитических систем с возмещением около 49 процентов стоимости.

В этом году уже приобретено 580 единиц техники, в том числе 42 зерноуборочных и кормоуборочных комбайна, 141 трактор (на 37 больше, чем в прошлом году).

«По темпам приобретения техники идем с плюсом к прошлому году. Активно участвуем во всех льготных программах. Четвертая часть техники приобретается в лизинг, третья часть – по льготным кредитам.

В связи с проблемой замены импортных составляющих на российские выстраиваем новые кооперативные и логистические цепочки. В обновлении парка опираемся на региональные предприятия сельхозмашиностроения: «Челябинский компрессорный завод», «Трактор», «Варнаагромаш», «Заря» и «Спецэлеватормельмонтаж». По вопросу импортозамещения рабочих органов и запасных частей для сельскохозяйственной техники выстраиваем сотрудничество с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Основная номенклатура – рабочие органы для почвообрабатывающей и посевной техники, решета и режущие сегменты для зерноуборочных комбайнов», - сказал первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин.

Важно, что сегодня освободившиеся ниши занимают наши региональные производители. Перерабатывающий кластер Челябинской области – это 820 предприятий, где ежегодно вводятся в строй новые линии.

Господдержка АПК в Челябинской области ежегодно составляет около трех миллиардов рублей. При этом правительство Челябинской области предусматривает точечную поддержку наиболее значимых направлений.

В целях роста производства вводятся новые мощности за счет областного субсидирования программы капексов. Из бюджета области выделяется ежегодно около 213 миллионов рублей. Особую актуальность сегодня в связи с необходимостью наращивать объемы отечественной продукции приобретает вопрос возвращения в оборот земель сельхозназначения.

«Вчера депутаты Заксобрания одобрили поправки в федеральный закон о сельскохозяйственных землях. Проект закона направлен на совершенствование правового регулирования принудительного изъятия земельных участков, если эти земли не используются по назначению либо используются с нарушением законодательства. Также по инициативе губернатора мы сохранили ставки по сниженному налогу для аграриев, предусмотрено и его обнуление, если работодатель сохраняет рабочие места», - отметил депутат Законодательного собрания Челябинской области Вячеслав Евстигнеев.

Завтра, 24 июля, в Тимирязевском пройдет традиционный слет сельской молодежи региона и конкурс «Лучший тракторист-машинист в сельскохозяйственном производстве». Участники будут соревноваться в фигурном вождении трактора с прицепом и вспашке поля. А еще южноуральцы увидят зрелищное трактор-шоу с участием настоящих виртуозов по управлению сельхозтехникой.