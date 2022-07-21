Депутаты Заксобрания одобрили поправки в федеральный закон о сельскохозяйственных землях

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области сегодня, 21-го июля, одобрили поправки в федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и подготовили предложения по его корректировке.

Как отмечают в пресс-службе Заксобрания региона, правительством РФ в Госдуму внесен проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Сейчас этот законопроект находится на обсуждении в законодательных органах власти регионов страны.

Проект закона направлен на совершенствование правового регулирования принудительного изъятия земельных участков, если эти земли не используются по назначению либо используются с нарушением законодательства.

На сегодняшнем заседании Законодательного Собрания Челябинской области депутаты одобрили проект закона и в целом его концепцию поддержали. Вместе с тем для сохранения устойчивости бюджетов муниципальных образований и субъектов Российской Федерации депутаты подготовили предложения по корректировке законопроекта.

Так, Законодательным Собранием предлагается:

- сохранить существующий тридцатидневный срок, в течение которого изъятый земельный участок приобретается в муниципальную собственность или в государственную собственность субъекта Российской Федерации, в случае если его не выкупили заинтересованные лица (законопроектом предлагается уменьшить его до 15 дней);

- установить возможность выкупа земельного участка в государственную собственность субъекта Российской Федерации по минимальной цене, не превышающей 15 процентов кадастровой стоимости такого земельного участка.

- снять ограничения в уменьшении начальной цены земельного участка в связи с необходимостью проведения мелиорации (действующим законодательством установлено, что для проведения мелиорации начальная цена изъятого земельного участка на торгах может быть снижена не более чем на 20 процентов, но по факту в отдельных случаях требуется больший объем средств на проведение указанных мероприятий).

Председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев подчеркнул, что одной из задач, поставленных президентом Российской Федерации, является обеспечение продовольственной безопасности.

«Для решения этой задачи в том числе необходимо эффективно и рационально использовать земли сельскохозяйственного назначения. И поэтому, земли, которые собственник не обрабатывает, необходимо вовлекать в оборот, засевать их сельскохозяйственным культурами. Сегодняшние предложения депутатов созвучны с предложениями, подготовленными комиссией Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», возглавляемой губернатором Челябинской области Алексеем Леонидовичем Текслером», - отметил Александр Лазарев.