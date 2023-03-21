21.03.2023
На сцене Челябинской филармонии прозвучит оркестр имени Светланова
21.03.2023
«Ростелеком» подарил жителям Чебаркульского района вышку-«валентинку»
21.03.2023
Миасс собрал гуманитарный груз для добровольцев и разведчиков БАРСа
21.03.2023
Сборная Челябинского цинкового завода заняла первое место в областных соревнованиях по лыжным гонкам
21.03.2023
В Магнитогорске осужден аферист из Адыгеи, который собирал деньги под предлогом лечения смертельной болезни
21.03.2023
Вблизи поселка Локомотивный выявили нарушителей правил безопасности на железной дороге во время рейда
Сборная Челябинского цинкового завода заняла первое место в областных соревнованиях по лыжным гонкам
28.02.2023
На ЧЦЗ металлурги России обменялись опытом, обсудили перспективы и тренды горячего цинкования
21.02.2023
Работники Челябинского цинкового завода стали победителями всероссийского «Инженера года»
06.02.2023
Челябинский цинковый завод посетили представители экологической общественности
24.01.2023
Сотрудники Челябинского цинкового завода приняли участие в благотворительной акции «Снеговики-добряки»
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023
В Кусе канализационные воды стекают в реки
20.03.2023
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023