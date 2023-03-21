Сборная Челябинского цинкового завода заняла первое место в областных соревнованиях по лыжным гонкам

18 марта в Челябинске был дан старт очередной Спартакиаде среди работников производственных предприятий и организаций Челябинской области. Лыжные гонки прошли на территории спортивно-тренировочного центра по лыжным видам спорта.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» отдел по связям с общественностью Челябинского цинкового завода, в гонке приняло участие 13 команд трудовых коллективов предприятий и организаций южноуральского региона. Соревнования проходили в лично-командном зачете в 10 возрастных группах среди мужчин и женщин. Абсолютным победителем во 2 группе предприятий с численностью до 3 000 человек стал ЧЦЗ.

Участникам соревнований предстояло пройти дистанцию «свободным стилем»: женщинам - 3 километра, мужчинам - 5 километров. Традиционно лучшее время на трассе показал Алексей Пшеничников, начальник бюро сбыта и логистики, преодолев пятикилометровую дистанцию за 16 минут 7 секунд.



«Соперники были сильны и выносливы – делится мнением капитан команды, спортивный организатор АО «ЧЦЗ» Станислав Реутов. – В борьбе за первое место нам удалось обойти даже самых результативных спортсменов. Каждый участник нашей сборной принес команде очки и сделал победу возможной».

Спорту на Челябинском цинковом заводе уделяется большое внимание. На предприятии проводится Спартакиада по 12 видам спорта, на территории имеется оборудованный спортивный зал, тренажерный зал.



