«А счастье было так возможно…»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ситуация на юге Челябинской области, где с восьмого июля бушуют лесные пожары, по-прежнему очень
10.07.2021

Алексей Текслер: Ситуация с пожарами по-прежнему очень опасная, людей в беде не бросим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ситуация вокруг села Париж Нагайбакского района (Челябинская область) остается непростой. Возгора
09.07.2021

Новые очаги: ситуация вокруг села Париж Нагайбакского района остается непростой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Всем пострадавшим в результате пожаров на юге Челябинской области (в поселке Джабык Карталинского
09.07.2021

В поселке Джабык сгорело 40 жилых домов, всем пострадавшим окажут матпомощь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин предложить продлить скоростную трассу М12 (Москва - Казань -Екате
09.07.2021

Владимир Путин предложить продлить скоростную трассу М12 до Тюмени и Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске остро не хватает доступных теннисных кортов и данный вид спорта находится в удручающ
09.07.2021

Только для элиты?

Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным

Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.07.2021

Ситуация накаляется: в Челябинской области горит Джабык-Карагайский бор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.07.2021

В Челябинской области набирают добровольцев для помощи в тушении лесных пожаров на юге региона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.07.2021

Стало известно о троих пострадавших на пожаре жителях Джабыка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.07.2021

Сотрудник ГУФСИН обнаружил пожар в Магнитогорске, спас ребенка и нашел поджигателя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.07.2021

Анонсы событий и мероприятий на выходные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.07.2021

«Замороженный» недострой в Ленинском районе Челябинска продали «с молотка»

Общество
10.07.2021 10:34
Фото: Валерий Иванов

«А счастье было так возможно…»

Сегодня на житейском перекрёстке мы увидим двух влюблённых. Они встретились на нём сорок  лет назад. Встретились, полюбили друг друга и… расстались. Оба приехали в областной центр из маленьких городков. Она – учиться на парикмахера, он – на электрика. Она только поступила, а он уже заканчивал учёбу и собирался в армию. Столкнулись они в буквальном смысле на перекрёстке, очень оживлённом утреннем перекрёстке, оба торопились на занятия. Он нечаянно толкнул её  плечом, она выронила сумку с тетрадями. Он извинился, помог поднять выпавшие вещи. Встретились глазами, улыбнулись друг другу:

- Володя, - сказал он.

- Ирина, - ответила она.

- Пойдём вечером в кино, - предложил он.

- Пойдём, - согласилась она.

Так познакомились эти двое, легко и непринуждённо. Ей – шестнадцать, он постарше – уже успел отметить своё восемнадцатилетие.

…Они вышли из кинотеатра очень довольными: фильм оказался  интересным, он был про юношескую любовь, мечты и счастье.

Стояла прекрасная поздняя осень. Листьев на деревьях почти не было, но воздух… воздух был изумительным: прозрачным и пах морозцем. Уже стемнело, горели фонари. Деревья на аллее, по которой шли Ирина и Володя, отбрасывали причудливые тени, светила  луна – спутница всех влюблённых.  И всё вокруг сейчас казалось сказочным и загадочным этим  случайно встретившимся молодым людям.

Он провожал её до общежития, а по дороге они успели многое рассказать друг другу. Володя узнал, что Иру с сестрой воспитывает одна мама, отец ушёл из семьи, когда она училась в пятом классе. Маме было очень трудно одной поднимать дочек, вот почему девушка решила получить профессию после восьмого класса (тогда были школы-восьмилетки). У Володи была полная семья, но зарплаты  родителей едва хватало на жизнь. Парень решил самостоятельно встать на ноги и приехал учиться в областной город. Весной предстояло защищать диплом, а дальше его ждала армия. Им было очень легко друг с другом, хотя поначалу Ира испытывала смущение, ведь до знакомства с Володей она ни с кем не дружила. А теперь ей стало казаться, что она знает его всю жизнь.

С тех пор Ирина и Володя не расставались: гуляли, ходили в кино и на танцы, бродили по парку… Им не мешала непогода: снег, метели, дожди… Конечно, стояли под окнами её общежития, целовались и не представляли, как они расстанутся на два года.

Но время, время неумолимо! Весной Володя успешно защитил диплом, они с Ирой от души порадовались этому событию. А потом… Потом она провожала его в армию. Плакала у него на плече, а он утешал: «Не на войну ведь провожаешь, вернусь!» А ещё на ушко прошептал, что очень её любит.

Целый год они писали друг другу письма, полные любви и ожидания встречи. Володька целовал каждое, считал месяцы, дни… И вдруг что-то разладилось в их переписке. Он понял это, ведь исчезла искренность. Они стали какими-то натянутыми, да и приходить стали реже. А потом он получил последнее. Коротенькое, без объяснений. «Прости, если сможешь,- писала Ирина.- Я вышла замуж». После этого письма Володька перестал считать дни, оставшиеся до дембеля. Он всё сумел пережить. Часто думал, можно ли назвать поступок Иры предательством. Сначала казалось, что это именно так. А потом… Потом стал её оправдывать: она же совсем девчонка была, приняла за любовь дружбу, увлечение… Одним словом, простил, но …Не хватало её писем, не хватало счастья ожидания встречи с любимой Иришкой. А ещё он ведь так надеялся, что они будут вместе всю жизнь!

Что же произошло с его любимой через год после разлуки? Ира окончила училище, вернулась домой и устроилась парикмахером в салон красоты. И вот однажды к ней в кресло сел самый настоящий Ален Делон. Очаровательный блондин с голубыми глазами, спортивный, подтянутый. Когда она делала ему модельную стрижку, он не отрывал глаз от зеркала. Но смотрел он, конечно, не на себя, а на молоденькую и очень хорошенькую парикмахершу. Она была высокой и стройной, а выразительные карие глаза так и притягивали к себе. Блондин же всегда имел успех у слабого пола.  В этом году он окончил институт, и высшее образование прямо-таки читалось в его красивых голубых глазах. Не устояла перед его обаянием и Ирина. Он был последним её клиентом на сегодня, поэтому она согласилась на его предложение проводить её до дому. Своего Володьку она не видела больше года, поэтому немного отвыкла от мужского внимания. А как приятно было слышать комплименты в свой адрес от такого красавца! Провожатый предложил встретиться завтра, она согласилась. А дальше завертелось! Классик Лев Николаевич Толстой очень точно описал подобную ситуацию в своём романе «Война и мир», заставив Наташу, любившую князя Андрея, увлечься Анатолем Курагиным.

Со стороны блондина начался самый настоящий натиск, бурное проявление его чувств не давало юной Ирише возможности подумать, проанализировать ситуацию. Она, как и Наташа Ростова, решила, что это и есть любовь. И если Володька её берёг, то Виктор думал только о своих желаниях. Вскоре Ира поняла, что ждёт ребёнка. Сыграли свадьбу, всё произошло очень стремительно, и Ире казалось, что она счастлива. Рядом теперь был муж, а Володьке она написала всю правду, объяснять ничего не стала.

Мы с Ирой когда-то жили по соседству, потом частенько случайно встречались на улице. Она многое о себе рассказывала. В браке у них с Виктором родились две дочки. Он работал инженером на заводе, а Ирина после перестройки сумела открыть свой собственный салон ногтевого сервиса. По сути она тянула семью, потому что муж пристрастился к спиртному и очень быстро спивался. К тому же она знала о его многочисленных изменах. А зарабатывал он мало, говорил, что ему хватает. Так что не узнала Ириша женского счастья. Почти тридцать лет семейной жизни вспоминались как дурной сон. Однажды Ира не выдержала и отправила его жить к матери. Потом разменяла свою трёхкомнатную квартиру, купила себе и ему по однокомнатной (у дочерей к тому времени уже были свои семьи и жили они самостоятельно). Почти сразу после развода Виктор умер: сердце не выдержало алкогольной нагрузки. Кстати, вскоре и сама Ира перенесла два инфаркта (жизнь с алкоголиком тоже изнашивает сердце), но восстановилась быстро: очень хотелось быть рядом с маленькими внуками.

Как-то сидела Ира за компьютером и в «Одноклассниках» нашла своего Володьку. Конечно, это произошло не случайно. Его Ириша, живя с Виктором, вспоминала часто. Представляла свою жизнь с ним. Написала, спросила, помнит ли он её. Откликнулся сразу. Выяснилось, что был женат, развёлся, есть взрослая дочь и внуки.

Они встретились на житейском перекрёстке через сорок  лет. Встретились и не расстались. Когда девять лет назад мы с Ирой столкнулись в магазине, я её сначала не узнала, так она помолодела и похорошела. И вот тогда она рассказала мне об изменениях в жизни:

- Знаешь,- делилась она сокровенным, - мне кажется, что я никогда не была так счастлива, как теперь. Виктор меня никогда по имени-то не называл, а сейчас я только и слышу Иришка да Иришка! Мы везде вместе, мы не расстаёмся, и дети, и внуки наши подружились! Какое это счастье, когда рядом такой мужчина. С женой они оказались совершенно разными, и она ушла к другому. Он долго жил один, а тут я объявилась, представляешь!

Я была очень рада за свою бывшую соседку. Потом я ещё встречала её на улице и видела, что у неё всё хорошо, что она вполне  счастлива. А недавно у магазина я столкнулась со старшей Ириной сестрой. Она спросила, знаю ли я, что произошло у Иры. Я покачала головой. Оказывается, неделю назад Володя умер от инсульта. Кругом пандемия, скорых не хватало, поэтому врачи приехали слишком поздно. А чуть позже я повстречала и саму Иру. На неё было страшно смотреть.

- Знаешь, наверное, мне так и надо. Я ведь его предала тогда! А как подумаю, сколько лет мы могли бы быть рядом, сколько счастливых лет потеряли! Он был моей второй половинкой, моим мужчиной! Какая же я дура молодая была! - твердила Ира, а в глазах её блестели слёзы.

 А я подумала, что никто из нас не застрахован от ошибок. Разве виновата Ира, что тогда, сорок лет назад, всё так произошло? Знать бы, где упадёшь, где соломку подстелить! Видно, свою судьбу не объедешь! А ещё почему-то в памяти всплывали пушкинские строчки: «А счастье было так возможно, так близко!»

Дорогой читатель, я желаю тебе обрести счастье семейной жизни! Пусть рядом с тобой всегда будут любящие и любимые люди, верные и преданные!

Автор: Тамара Николаева
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ситуация на юге Челябинской области, где с восьмого июля бушуют лесные пожары, по-прежнему очень
10.07.2021

Алексей Текслер: Ситуация с пожарами по-прежнему очень опасная, людей в беде не бросим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ситуация вокруг села Париж Нагайбакского района (Челябинская область) остается непростой. Возгора
09.07.2021

Новые очаги: ситуация вокруг села Париж Нагайбакского района остается непростой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Всем пострадавшим в результате пожаров на юге Челябинской области (в поселке Джабык Карталинского
09.07.2021

В поселке Джабык сгорело 40 жилых домов, всем пострадавшим окажут матпомощь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин предложить продлить скоростную трассу М12 (Москва - Казань -Екате
09.07.2021

Владимир Путин предложить продлить скоростную трассу М12 до Тюмени и Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске остро не хватает доступных теннисных кортов и данный вид спорта находится в удручающ
09.07.2021

Только для элиты?

Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным

На житейских перекрестках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.06.2021

«Ах, что это был за поцелуй!»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2021

Этот странный служебный роман
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021

Привычка свыше нам дана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021

«… И счастлив лишь тот…»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Происшествия

В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер

09.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова назначила нового начальника городского управления транспорта. Им
Политика

Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска

09.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Среда обитания

И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов

08.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские власти так и не привели в порядок
Общество

Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово

07.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Копейском городском округе (Челябинская область) скорая помощь отказалась везти в Челябинский п
Общество

Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск

06.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители поселка Гогино (Брединский район, Челябинская область) просят губернатора Челябинской обла
Общество

Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут

06.07.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

10.07.2021 10:34

«А счастье было так возможно…»

10.07.2021 09:55

Алексей Текслер: Ситуация с пожарами по-прежнему очень опасная, людей в беде не бросим

09.07.2021 21:35

Ситуация накаляется: в Челябинской области горит Джабык-Карагайский бор

09.07.2021 20:11

В Челябинской области набирают добровольцев для помощи в тушении лесных пожаров на юге региона

09.07.2021 19:44

Стало известно о троих пострадавших на пожаре жителях Джабыка

09.07.2021 19:35

Новые очаги: ситуация вокруг села Париж Нагайбакского района остается непростой

09.07.2021 19:11

В поселке Джабык сгорело 40 жилых домов, всем пострадавшим окажут матпомощь

09.07.2021 18:02

Сотрудник ГУФСИН обнаружил пожар в Магнитогорске, спас ребенка и нашел поджигателя

09.07.2021 17:47

Анонсы событий и мероприятий на выходные

09.07.2021 17:15

«Замороженный» недострой в Ленинском районе Челябинска продали «с молотка»

09.07.2021 17:06

Жительница Локомотивного городского округа родила тройню

09.07.2021 17:03

ЮУ КЖСИ построит детсад и школу в Белом хуторе в рамках механизма инфраструктурных облигаций

09.07.2021 16:57

Суд рассмотрит дело вымогателей, похитивших у военнослужащих имущества на 1,3 миллиона

09.07.2021 16:53

Владимир Путин предложить продлить скоростную трассу М12 до Тюмени и Челябинска

09.07.2021 16:50

Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным

09.07.2021 16:36

Инвалид по зрению из Армавира пешком пришел на Южный Урал

09.07.2021 16:33

В Челябинской области завершили эвакуацию жителей с мест, где горят леса

09.07.2021 16:13

5000-й абитуриент ЮУрГУ планирует осваивать клиническую психологию

09.07.2021 16:05

Где сделать тест ДНК на отцовство в Екатеринбурге?

09.07.2021 16:02

В Челябинской области вспыхнула полоса отвода железной дороги

09.07.2021 16:00

В Челябинской области введен режим ЧС

09.07.2021 15:50

Огонь перекинулся на дома жителей поселка Джабык, на помощь людям летит ИЛ-76

09.07.2021 15:30

За полгода в Челябинской области произошло 17 несчастных случаев на ж/д

09.07.2021 15:28

В суд ушло дело водителя, насмерть сбившего челябинку на переходе

09.07.2021 14:51

Преподавателя МГТУ, обвиняемого в получении взяток от студентов, ждет суд

09.07.2021 14:44

Иван Чижов познакомит челябинцев с вьетнамскими единоборствами

09.07.2021 14:31

Владимир Образцов: Южноуральские почтовики – это крепкие профессионалы и неравнодушные люди

09.07.2021 14:25

В Челябинской области рядом с поселком, где горят леса, сбросили 36 тонн воды

09.07.2021 14:20

Реконструкцию Парка Победы в Копейске обсудили на презентации проекта

09.07.2021 14:10

Челябинские власти собирают идеи развития велоинфраструктуры на платформе «Чего хочет город»

09.07.2021 14:00

В трех районах Челябинска отключат горячую воду

09.07.2021 12:58

В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер

09.07.2021 12:55

В Челябинске в пункте приема лома нашли снаряд

09.07.2021 12:07

На охваченном пожарами юге Челябинской области из огня вынесли олененка

09.07.2021 12:05

Текслер направил на юг Челябинской области Голицына для координации работы по тушению лесных пожаров

09.07.2021 12:01

Ловись рыбка большая и маленькая: в рыбнадзоре рассказали о статистике нарушений и нехватке кадров

09.07.2021 11:27

В минсельхозе рассказали о развитии аквакультуры в Челябинской области

09.07.2021 11:24

Федерация профсоюзов Челябинской области поздравляет почтовиков

09.07.2021 11:22

Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска

09.07.2021 11:20

Путин предложил продлить трассу М-12 до Тюмени и Челябинска

09.07.2021 11:19

Троицкая ГРЭС увеличила выработку электроэнергии

09.07.2021 11:17

В Челябинске на проспекте Победы продлили ограничение движения

09.07.2021 11:16

МегаФон показал лучшие результаты в России по качеству мобильного интернета

09.07.2021 10:18

В Челябинске иномарка сбила парня на самокате. Пострадавший в коме

09.07.2021 10:16

В Челябинской области осужденные попробовали себя в роли мультипликаторов

09.07.2021 10:13

Водителей Челябинской области просят воздержаться от поездок в пожароопасные районы

09.07.2021 10:07

Ситуация с лесными пожарами в Челябинской области крайне серьезная, на подмогу региону прислали авиацию

08.07.2021 19:49

Из лагеря недалеко от Парижа эвакуировали южноуральских детей

08.07.2021 19:36

НМУ продлены в Челябинске, Сатке и Коркино

08.07.2021 19:31

В пятницу в Челябинской области жарко и без осадков

08.07.2021 19:22

Анонсы событий и мероприятий на девятое июля

08.07.2021 17:24

Семьи-долгожители поделились секретами крепкого брака

08.07.2021 17:02

Спасатели Троицка нашли пропавшую пенсионерку с диабетом спустя неделю поисков

08.07.2021 16:48

Прокуратура проверит птицефабрику, которая сливает стоки в реку Теча

08.07.2021 16:48

В Карталинском районе горит лес

08.07.2021 16:46

В Челябинске открылся спорткомплекс «Динамо», не имеющий аналогов в городе

08.07.2021 16:26

Житель Коркино, решив защитить девушку, обвинил ее соседа в хищении

08.07.2021 16:16

«Дисней» и «Сони» помогают реализовать программы Челябинского Киноцентра

08.07.2021 15:40

Челябинке грозит штраф за фейковый пост в соцсетях о вакцинации от COVID-19

08.07.2021 15:16

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев обсудил с жителями Челябинска наболевшие вопросы

08.07.2021 15:11

Магнитогорец пойдет под суд за укус полицейского

08.07.2021 14:53

Челиндбанк предлагает своим клиентам скидки на обучение в Уральском филиале Финансового университета

08.07.2021 14:50

В Челябинске соберутся звёзды КХЛ

08.07.2021 14:26

В Челябинске возбудили дело после наезда электросамоката на ребенка

08.07.2021 14:25

Три медика из Челябинской области признаны лучшими в России

08.07.2021 13:26

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 68 тысяч

08.07.2021 13:07

В Челябинске задержаны строители школы

08.07.2021 12:44

В маленькие деревни и села Челябинской области придет высокоскоростной Интернет

08.07.2021 12:38

Метротрамом в Челябинске займется прославившееся ХП «Конгресс-холл»

08.07.2021 12:37

В Челябинск экс-росгвардеец, зарезавший жену, покончил с собой

08.07.2021 11:56

Под Челябинском в карьере нашли тело неизвестного мужчины

08.07.2021 11:54

Память погибшего на Донбассе Павла Цыпышева увековечат в Челябинске

08.07.2021 11:14

В Катав-Ивановский район слетелись юные «десантники»

08.07.2021 11:11

Слышать и быть услышанным: в ЮУрГУ пройдет «Час с ректором»

08.07.2021 11:06

Дизайнер Артемий Лебедев посвятил пост челябинским водосточным трубам

08.07.2021 10:53

Челябинские археологи обнаружили уникальное детское захоронение эпохи Аркаима

08.07.2021 10:49

На челябинца, отхлеставшего шумных девушек ремнем, завели три дела

08.07.2021 10:36

В Челябинской области долгие встречи с осужденными разрешат только гостям со справкой об отсутствии ковида

08.07.2021 10:23

И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов

08.07.2021 10:00

В Челябинской области растет заболеваемость ковидом среди детей и подростков

08.07.2021 09:57

В четверг в Челябинской области жарко, на юге - дожди

07.07.2021 21:59

Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, на юге - грозы

07.07.2021 21:11

Текслер поручил минобру разобраться с дефицитом мест для первоклассников в «Ньютоне»

07.07.2021 19:40

Анонсы событий и мероприятий на восьмое июля

07.07.2021 19:37

Афиша мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности

07.07.2021 18:41

В Челябинске отремонтировали поврежденный при благоустройстве колодец

07.07.2021 18:30

В новом сквере Калининского района высадят десятки крупномеров и тысячи кустарников

07.07.2021 18:17

ВТБ снизил минимальный возраст для оформления кредитов 

07.07.2021 18:02

Чем опасен новый штамм коронавируса «дельта плюс»?

07.07.2021 17:06

В больнице Копейска выделено 120 коек для лечения пациентов с ковидом

07.07.2021 17:00

С водой в Тургояке не все чисто: Росприроднадзор провел проверку по жалобам людей на сыпь

07.07.2021 16:54

Челябинские онкологи провели съезд федерального масштаба

07.07.2021 16:46

Челябинских приматов снова отправили на карантин

07.07.2021 16:36

Сбер окажет поддержку национальному парку «Таганай» в развитии цифровых технологий

07.07.2021 16:36

Житель Троицка получил 16 лет “строгача” за изготовление мефедрона на кухне

07.07.2021 16:34

Руководство полигона «Южный» оспорит в суде решение по исключению объекта из госреестра

07.07.2021 16:00

Обнародованы кадры задержания террористической ячейки в Челябинске

07.07.2021 15:58

Копейск получит более 121 миллиона рублей на первый этап реконструкции парка Победы

07.07.2021 15:56

В Челябинске улицу Дарвина в новом году ждет капитальный ремонт

07.07.2021 15:16

Цифровой проект ММК получил награду на «Иннопроме-2021»