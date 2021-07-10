«А счастье было так возможно…»

Сегодня на житейском перекрёстке мы увидим двух влюблённых. Они встретились на нём сорок лет назад. Встретились, полюбили друг друга и… расстались. Оба приехали в областной центр из маленьких городков. Она – учиться на парикмахера, он – на электрика. Она только поступила, а он уже заканчивал учёбу и собирался в армию. Столкнулись они в буквальном смысле на перекрёстке, очень оживлённом утреннем перекрёстке, оба торопились на занятия. Он нечаянно толкнул её плечом, она выронила сумку с тетрадями. Он извинился, помог поднять выпавшие вещи. Встретились глазами, улыбнулись друг другу:

- Володя, - сказал он.

- Ирина, - ответила она.

- Пойдём вечером в кино, - предложил он.

- Пойдём, - согласилась она.

Так познакомились эти двое, легко и непринуждённо. Ей – шестнадцать, он постарше – уже успел отметить своё восемнадцатилетие.

…Они вышли из кинотеатра очень довольными: фильм оказался интересным, он был про юношескую любовь, мечты и счастье.

Стояла прекрасная поздняя осень. Листьев на деревьях почти не было, но воздух… воздух был изумительным: прозрачным и пах морозцем. Уже стемнело, горели фонари. Деревья на аллее, по которой шли Ирина и Володя, отбрасывали причудливые тени, светила луна – спутница всех влюблённых. И всё вокруг сейчас казалось сказочным и загадочным этим случайно встретившимся молодым людям.

Он провожал её до общежития, а по дороге они успели многое рассказать друг другу. Володя узнал, что Иру с сестрой воспитывает одна мама, отец ушёл из семьи, когда она училась в пятом классе. Маме было очень трудно одной поднимать дочек, вот почему девушка решила получить профессию после восьмого класса (тогда были школы-восьмилетки). У Володи была полная семья, но зарплаты родителей едва хватало на жизнь. Парень решил самостоятельно встать на ноги и приехал учиться в областной город. Весной предстояло защищать диплом, а дальше его ждала армия. Им было очень легко друг с другом, хотя поначалу Ира испытывала смущение, ведь до знакомства с Володей она ни с кем не дружила. А теперь ей стало казаться, что она знает его всю жизнь.

С тех пор Ирина и Володя не расставались: гуляли, ходили в кино и на танцы, бродили по парку… Им не мешала непогода: снег, метели, дожди… Конечно, стояли под окнами её общежития, целовались и не представляли, как они расстанутся на два года.

Но время, время неумолимо! Весной Володя успешно защитил диплом, они с Ирой от души порадовались этому событию. А потом… Потом она провожала его в армию. Плакала у него на плече, а он утешал: «Не на войну ведь провожаешь, вернусь!» А ещё на ушко прошептал, что очень её любит.

Целый год они писали друг другу письма, полные любви и ожидания встречи. Володька целовал каждое, считал месяцы, дни… И вдруг что-то разладилось в их переписке. Он понял это, ведь исчезла искренность. Они стали какими-то натянутыми, да и приходить стали реже. А потом он получил последнее. Коротенькое, без объяснений. «Прости, если сможешь,- писала Ирина.- Я вышла замуж». После этого письма Володька перестал считать дни, оставшиеся до дембеля. Он всё сумел пережить. Часто думал, можно ли назвать поступок Иры предательством. Сначала казалось, что это именно так. А потом… Потом стал её оправдывать: она же совсем девчонка была, приняла за любовь дружбу, увлечение… Одним словом, простил, но …Не хватало её писем, не хватало счастья ожидания встречи с любимой Иришкой. А ещё он ведь так надеялся, что они будут вместе всю жизнь!

Что же произошло с его любимой через год после разлуки? Ира окончила училище, вернулась домой и устроилась парикмахером в салон красоты. И вот однажды к ней в кресло сел самый настоящий Ален Делон. Очаровательный блондин с голубыми глазами, спортивный, подтянутый. Когда она делала ему модельную стрижку, он не отрывал глаз от зеркала. Но смотрел он, конечно, не на себя, а на молоденькую и очень хорошенькую парикмахершу. Она была высокой и стройной, а выразительные карие глаза так и притягивали к себе. Блондин же всегда имел успех у слабого пола. В этом году он окончил институт, и высшее образование прямо-таки читалось в его красивых голубых глазах. Не устояла перед его обаянием и Ирина. Он был последним её клиентом на сегодня, поэтому она согласилась на его предложение проводить её до дому. Своего Володьку она не видела больше года, поэтому немного отвыкла от мужского внимания. А как приятно было слышать комплименты в свой адрес от такого красавца! Провожатый предложил встретиться завтра, она согласилась. А дальше завертелось! Классик Лев Николаевич Толстой очень точно описал подобную ситуацию в своём романе «Война и мир», заставив Наташу, любившую князя Андрея, увлечься Анатолем Курагиным.

Со стороны блондина начался самый настоящий натиск, бурное проявление его чувств не давало юной Ирише возможности подумать, проанализировать ситуацию. Она, как и Наташа Ростова, решила, что это и есть любовь. И если Володька её берёг, то Виктор думал только о своих желаниях. Вскоре Ира поняла, что ждёт ребёнка. Сыграли свадьбу, всё произошло очень стремительно, и Ире казалось, что она счастлива. Рядом теперь был муж, а Володьке она написала всю правду, объяснять ничего не стала.

Мы с Ирой когда-то жили по соседству, потом частенько случайно встречались на улице. Она многое о себе рассказывала. В браке у них с Виктором родились две дочки. Он работал инженером на заводе, а Ирина после перестройки сумела открыть свой собственный салон ногтевого сервиса. По сути она тянула семью, потому что муж пристрастился к спиртному и очень быстро спивался. К тому же она знала о его многочисленных изменах. А зарабатывал он мало, говорил, что ему хватает. Так что не узнала Ириша женского счастья. Почти тридцать лет семейной жизни вспоминались как дурной сон. Однажды Ира не выдержала и отправила его жить к матери. Потом разменяла свою трёхкомнатную квартиру, купила себе и ему по однокомнатной (у дочерей к тому времени уже были свои семьи и жили они самостоятельно). Почти сразу после развода Виктор умер: сердце не выдержало алкогольной нагрузки. Кстати, вскоре и сама Ира перенесла два инфаркта (жизнь с алкоголиком тоже изнашивает сердце), но восстановилась быстро: очень хотелось быть рядом с маленькими внуками.

Как-то сидела Ира за компьютером и в «Одноклассниках» нашла своего Володьку. Конечно, это произошло не случайно. Его Ириша, живя с Виктором, вспоминала часто. Представляла свою жизнь с ним. Написала, спросила, помнит ли он её. Откликнулся сразу. Выяснилось, что был женат, развёлся, есть взрослая дочь и внуки.

Они встретились на житейском перекрёстке через сорок лет. Встретились и не расстались. Когда девять лет назад мы с Ирой столкнулись в магазине, я её сначала не узнала, так она помолодела и похорошела. И вот тогда она рассказала мне об изменениях в жизни:

- Знаешь,- делилась она сокровенным, - мне кажется, что я никогда не была так счастлива, как теперь. Виктор меня никогда по имени-то не называл, а сейчас я только и слышу Иришка да Иришка! Мы везде вместе, мы не расстаёмся, и дети, и внуки наши подружились! Какое это счастье, когда рядом такой мужчина. С женой они оказались совершенно разными, и она ушла к другому. Он долго жил один, а тут я объявилась, представляешь!

Я была очень рада за свою бывшую соседку. Потом я ещё встречала её на улице и видела, что у неё всё хорошо, что она вполне счастлива. А недавно у магазина я столкнулась со старшей Ириной сестрой. Она спросила, знаю ли я, что произошло у Иры. Я покачала головой. Оказывается, неделю назад Володя умер от инсульта. Кругом пандемия, скорых не хватало, поэтому врачи приехали слишком поздно. А чуть позже я повстречала и саму Иру. На неё было страшно смотреть.

- Знаешь, наверное, мне так и надо. Я ведь его предала тогда! А как подумаю, сколько лет мы могли бы быть рядом, сколько счастливых лет потеряли! Он был моей второй половинкой, моим мужчиной! Какая же я дура молодая была! - твердила Ира, а в глазах её блестели слёзы.

А я подумала, что никто из нас не застрахован от ошибок. Разве виновата Ира, что тогда, сорок лет назад, всё так произошло? Знать бы, где упадёшь, где соломку подстелить! Видно, свою судьбу не объедешь! А ещё почему-то в памяти всплывали пушкинские строчки: «А счастье было так возможно, так близко!»

Дорогой читатель, я желаю тебе обрести счастье семейной жизни! Пусть рядом с тобой всегда будут любящие и любимые люди, верные и преданные!