Счастливая история спасения челябинской кошки, просидевшей на огромной высоте трое суток

Челябинские спасатели сняли с козырька балкона на девятом этаже кошку, которая, по словам сообщившей о пропадающем животном женщины, находилась там уже трое суток и, не имея возможности выбраться оттуда самостоятельно, громко мяукает.

Как рассказали в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, вызов в ЕДДС-112 поступил из Металлургического района 20-го февраля. О несчастной хвостатой, угодившей в западню, сообщила жительница одного из домов по улице 50-летия ВЛКСМ.

На место прибыл экипаж спасателей Челябинской городской службы спасения. Кошку удалось вытянуть на крышу дома при помощи верёвки. К счастью, животное не пострадало.

«В подъезде висело объявление с просьбой вернуть потерявшуюся кошку, но, к сожалению, спасателям не удалось связаться с хозяевами. Животное оставили в подъезде на первом этаже», - сообщили в управлении.

Надеемся, что сейчас спасенная мурлыка воссоединилась с искавшими ее хозяевами.