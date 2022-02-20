Счастливое спасение Бориса Валентиновича: копейский ветеринар выхаживает истощенного бобра

История Бориса Валентиновича – так назвали попавшего в беду бобра копейский ветеринар Иван Айдарбеков и его девушка Анна – могла бы закончиться печально, если бы истощенное животное не попало в их добрые руки.

Истощенный зверь оказался в гостеприимном доме своих спасителей 14-го февраля.

«Ваня назвал его Борисом, я – Валентином, так как это был как раз День Святого Валентина. Так Ванин подопечный стал Борисом Валентиновичем», - рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» Анна.

По ее словам, в этот день им позвонила соседка и сказала, что ее сын в трехстах метрах от дома нашел бобра.

«Соседка сказала везти его к нам, так как знала, что Ваня - ветеринар. Бобр был весь в каких-то колтунах и лепешках, отказывался от еды. Сначала мы нашли телефон центра помощи диким животным в Москве, чтобы нас проконсультировали по уходу за бобром, там нам дали телефон челябинской зоозащитницы Александры, которая разбирается в диких животных, а она уже направила нас в питерский центр помощи животным «Сирин», где Бориса Валентиновича даже готовы были принять. Мы отвезли его на помывку и осмотр в копейскую клинику «Панацея», где работает Ваня. Несколько дней бобр отказывался от еды, и мы его лечили, а также кормили и поили принудительно. Сейчас он чувствует себя лучше, начал самостоятельно есть и строить себе хатку в комнате, причем строительными работами он занимается строго по ночам. В меню у нашего нового жильца – морковь, кукуруза, свекла, деревья и кора», - продолжила свой увлекательный рассказ о спасении Бориса Валентиновича Анна, которая, к слову, является зоозащитницей с большим опытом.

Спасенный бобр – самец, весит 14 килограммов. По словам Ивана Айдарбекова, возраст у этих животных определить сложно, нужно смотреть по весу, однако Боря очень истощен, поэтому точно сказать, сколько ему лет, - сложно.

«Ветеринар, специализирующаяся на диких животных, к которой мы обратились за помощью, предположила, что он, видимо, заготовил мало еды и пошел ее искать», - отметила Анна.

Когда бобр совершенно поправится, Иван и Анна выпустят его в естественную среду обитания, в хороший водоем. Вероятнее всего, в озеро Шелюгино. В центре «Сирин» сказали, что сделать это нужно по весне.

А пока Борис Валентинович – в добрых и надежных руках копейчан. Свой досуг он проводит, вкусно и полезно питаясь, а также с удовольствием (и завидным постоянством) переворачивая таз с водой на пол.

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Фотографироваться воспрявший духом бобр не очень любит, чаще всего демонстрируя свой хвост – надо сказать, очень мощный.