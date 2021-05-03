Сегодня для вас звучит пасхальная музыка в исполнении Дмитрия Парамонова и его друзей

Дмитрий Парамонов - наш земляк, уроженец посёлка Вязовая Челябинской области - гусляр, гусельщик, основатель и педагог Школы гусельной игры, руководитель «Мастерской гусельного искусства», сооснователь Музея русский гуслей и китайского гуциня (Москва).

Дмитрий Парамонов:

«На первом видео мы с друзьями исполняем новосибирскую волочебную песню. На Пасху с такими песнями, по старинному русскому обычаю, ватаги с музыкантами, певцами, с мехоношей (носит мешок для угощений) обходили дворы и поздравляли соседей. Хозяева угощали обычно яичком крашеным, каралькой колбасы, салом....

Мы эту традицию сохраняем - каждый год практикуем в Сергиевом Посаде на Егорьев день. Так и в этом году 6 мая пойдём по дворам да с песнями.

На гуслях играет Галина Голубева («Союзмультфильм»), моя ученица, с 2010 года в Школе гусельной игры.

Я - на скрипке.

Подпевает известный фольклорист Сергей Старостин.

Николай Шантаренков из ансамбля «Казачий круг» играет на тарелочках.

На втором видел я играю пасхальный тропарь «Христос воскресе» на псалтыре (средневековые шлемовидные гусли). В данном случае это ярославские гусли 17 века, реконструированные мной. Такие изображены на иконе Богородицы «О тебе радуется», там царь Давид играет на таких гуслях.

Икона хранится в Ярославле. Однако, предположительно, она московской школы иконописи, потому что я встречал и в других изводах московской иконописной школы именно такой инструмент.

На разных же территориях были свои инструменты».