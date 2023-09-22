22.09.2023
В Челябинске спасатели пришли на помощь упавшей в погреб собаке
22.09.2023
В Магнитогорске учительница перевела мошенникам полмиллиона
21.09.2023
В Челябинске закроют движение трамваев по Цвиллинга от Карла Маркса до вокзала
21.09.2023
В Челябинске аварийный дом по улице Савина могут расселить уже в 2024 году
21.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 22 сентября (18+)
21.09.2023
В Бакале ненадлежащая работа системы водоотведения привела к возбуждению уголовного дела о мошенничестве
Сегодня покажут фильм о финансистах, покоривших высочайшую гору Европы
Эльбрус возвращается
24.10.2022
МегаФон покорил Эльбрус, установив на самой высокой горе России свою станцию
09.08.2021
Представители Челябинской и Екатеринбургской епархий поднялись на Эльбрус
В четверг православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2023
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023