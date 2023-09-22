Сегодня покажут фильм о финансистах, покоривших высочайшую гору Европы

В день образования финансовой системы Челябинской области – 22 сентября 2023 года – на областном телевидении покажут документальный фильм «Эльбрус. Экспедиция над облаками» о восхождении команды регионального минфина на самую высокую гору Европы. Трансляцию приурочили к праздничной для областных финансистов дате и пятилетию с момента покорения вершины, сообщили в министерстве.

Отсчет истории финансовой системы на Южном Урале ведется с 22 сентября 1919 года. Именно тогда было организовано финансовое подразделение в структуре Революционного комитета Челябинской губернии.

«С тех прошло уже 104 года, но финансисты области помнят и чтят эту дату, как одну из важнейших в своей трудовой деятельности, – говорит министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. – И мы стараемся отмечать ее, организуя значимые события, поддерживая историческую память и внося свой вклад в популяризацию финансового дела в регионе. Историческая выставка на Кировке, документальные фильмы о финансовой системе и ее работниках, высадка памятной аллеи – все это было приурочено к праздничным датам в разные годы».

Однако самым запоминающимся, как считает министр, остается покорение высочайшей горы Европы – Эльбруса, которое случилось пять лет назад. Свое восхождение финансисты посвятили вековому юбилею финансовой системы и совершили его в преддверии знаковой для всего региона даты. О нелегком пути к вершине был снят и документальный фильм «Эльбрус. Экспедиция над облаками».

И до сих пор, по словам Андрея Пшеницына, эмоции пятилетней давности не отпускают. «Кажется, всё случилось совсем недавно – настолько сильными были впечатления, настолько остро мы прочувствовали масштаб и трудность этого восхождения, – признался министр. – Мы радовались тогда и радуемся сейчас, спустя пять лет, что команда финансистов преодолела этот путь, а флаг минфина штормило на вершине Эльбруса. Пересматриваем фильм о восхождении, и дух захватывает – неужели это было с нами, и всё удалось?».

Увидеть фильм «Эльбрус. Экспедиция над облаками» и окунуться в атмосферу знакового для финансистов восхождения можно 22 сентября в 18.00 и пятого октября в 17.00 на