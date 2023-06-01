Сегодня православные чтят память святых супругов, ставших примером святости в семейной жизни

Сегодня, первого июня, верующие чтят память святых супругов Димитрия Донского и Евдокии Московской. Это пример людей, достигших святости в семейной жизни, рассказали в Челябинской епархии. В Челябинске действует храм в честь святого Димитрия Донского.

Счастливый брак княжеской четы продлился 22 года, в семье родились 12 детей. После смерти великого князя его супруга приняла монашество с именем Евфросиния. Почитание Димитрия и Евдокии было распространено среди православных москвичей издавна. Княгиня была причислена к лику святых в середине XIX века, а ее супруг – в 1988 году.

Храм в честь святого Димитрия Донского расположен в Металлургическом районе Челябинска, рядом со Сквером Победы на улице Сталеваров.

Сегодня прихожане храма отмечают престольный праздник. Престольное богослужение возглавил архиерей митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

«К нему тщательно готовятся священнослужитель, сотрудники и прихожане храма: от зеркального блеска подсвечников до убранства цветами, от подготовки слаженности богослужения до организационных вопросов приготовления праздничного угощения», - рассказали в храме.