Сегодня пятый день Масленицы - Тещины вечера

Сегодня, 12 марта, наступил пятый день Масленицы. Его называли в народе – Тещины вечера.

Если в среду зятья гостили у своих тещ, то в пятницу зятья устраивали для своих вторых мам «тещины вечерки» - приглашали тещ на блины.

Но теща обязана была с вечера прислать в дом к молодым все необходимое для выпечки блинов: сковородку, черпак и даже кадку, в которой замешивалось тесто. Зять должен был проявить все свои способности, чтобы показать свое расположение к тёще и добиться взаимного расположения от нее. Неуважение зятя к этому событию считалось бесчестием и обидой, и было поводом к вечной вражде между ним и тещей.

Зять утром присылал нарядных «знатных». Чем больше знатных, тем больше к теще уважения и почести. Приходил в этот день и бывший дружка, который играл ту же роль, что и на свадьбе, и получал за свои хлопоты подарок.

На Масленицу всегда отводилось особое место теме семейно-брачных отношений: на масленицу чествовали молодоженов, поженившихся в течение прошедшего года. Молодым устраивали своеобразные смотрины в селе: ставили их к столбам ворот и заставляли целоваться у всех на глазах, забрасывали старыми лаптями или соломой, а иногда устраивали им «целовальник» - когда односельчане могли прийти в дом к молодым и поцеловать молодую. Традиция требовала, чтобы они нарядные выезжали «в люди» в расписных санях, наносили визиты всем, кто гулял у них на свадьбе, чтобы торжественно под песни скатывались с ледяной горы. Масленичная неделя проходила также во взаимных визитах двух недавно породнившихся семейств.

В 2021 году масленичная неделя проходит с восьмого по 14 марта. В понедельник, 15 марта, начинается Великий пост. Он продлится семь недель. Пасха – второго мая, родительский день – 11 мая.