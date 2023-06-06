06.06.2023
ММК представляет стали MAGSTRONG на выставках в Москве и Новокузнецке
05.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 6 июня (18+)
05.06.2023
Движение транспорта по путепроводу «Челябинск-Главный» ограничено
05.06.2023
Троицкая прокуратура устанавливает собственника земли с болотом из битума, где едва не утонула женщина
05.06.2023
Справедливороссы заступились за ветерана боевых действий
05.06.2023
В Челябинске начинается ремонт знаковых дорожных объектов
Сегодня студент – завтра лидер: будущее вместе с ЮУрГУ
24.05.2023
В ЮУрГУ подвели итоги многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» за 2023 год
17.05.2023
Ученые ЮУрГУ предложили систему цифровизации земель Челябинской области
12.05.2023
В здоровом теле – здоровый дух: в ЮУрГУ прошел спортивный праздник
12.05.2023
Ректор ЮУрГУ вступил в ряды Второго казачьего военного отдела
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023
В Челябинске Пушкинский день отметят «Живым словом России»
02.06.2023