Сегодня в Челябинской области раньше срока начали работу «садовые» маршруты

Сегодня, 29 апреля, в Челябинской области начали работу специально утверждённые «садовые маршруты» с предоставлением всех предусмотренных льгот на проезд.

«Сегодня на несколько дней раньше обычного, сезонные садовые маршруты. Все автобусы вышли на линию», - отметили в миндортранса региона.

В 2023 году в регионе запущен 21 межмуниципальный садовый сезонный маршрут. «С 29 апреля по 15 октября организуем работы 18 сезонных маршрутов: 14 внутри города Челябинска и четыре внутри города Копейска», - сообщили в администрации Челябинска.

К новому сезону министерство откорректировало ряд садовых маршрутов в областном центре. Так, у двух маршрутов - №110-с и №128-с - изменили расписание. По маршруту № 110-с в рабочие дни добавлен дополнительный оборотный рейс, а по маршруту № 128-с автобус в утренние рейсы из Челябинска будет отправляться на один час раньше.

По маршруту № 112-с изменили схему движения в черте Челябинска. Автобус будет следовать мимо автостанции «Южные ворота» по улице Воровского, а затем по улице Доватора до железнодорожного вокзала. По новому участку пути автобус предусмотрены две остановки - «Доватора» и «Областная больница».

В этом сезоне открыт новый маршрут 16с «ЧМК - п. Челябэнерго». Он предназначен для подвоза жителей Металлургического района к СНТ «Авиатор» и СНТ «Слава». На нем работают четыре автобуса малого класса, интервал 20 минут.

Маршрут 21с «ЧТЗ - ТЭЦ 3» будут обслуживать пять автобусов среднего класса вместо четырех троллейбусов, интервал в движении - 15 минут.

В Магнитогорске с первого по 31 мая откорректировано движение транспорта к садовым некоммерческим товариществам. Автобусы будут отправляться от остановок: «рынок «Радуга вкуса»; «рынок «Новый город»; «Художественная школа»; «Полевая»; «площадь Привокзальная»; «ЛПЦ».

В Златоусте в этом сезоне будет работать садовый маршрут - 437-с «Златоуст, «Машиностроитель» - СНТ “Уралдача”».

Кроме того, в расписании движения маршрутов №14, №14к, №15 произошлм изменения.

В малых городах садоводы добираются на свои приусадебные участки на городских автобусах или пригородных.

Для получения скидки на проезд необходимо предъявить пенсионное удостоверение (или справку о назначении пенсии); документ, удостоверяющий личность и справку, подтверждающую членство в СНТ (выдается правлением товарищества).

Подробная информация обо всех изменениях, а также о схеме движения, остановочных пунктах и расписании движения Садовых маршрутов размещена на официальном сайте Министерства на странице «Межмуниципальные садовые сезонные маршруты Челябинской области».

По всем вопросам работы Садовых маршрутов пассажиры могут обращаться в миндортранс области по номеру телефона 8 (351) 260-50-48 или по адресу электронной почты: main@mindortrans74.ru.