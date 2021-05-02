Семь лет прошло со дна пожара в Доме профсоюзов в Одессе, а виновные на свободе

Сегодня, второго мая, исполнилось семь лет со дня страшной трагедии в Одессе. 2 мая 2014 года в результате пожара в Доме профсоюзов погибли десятки человек.

«Хорошо известно, что это устроили украинские националисты. Виновные остаются на свободе, но они должны быть найдены и наказаны. Рано или поздно, чего бы это ни стоило, - заявил, вспоминая скорбную дату, председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов. - Восстановление нормальных отношений России с Украиной невозможно без признания этого преступления украинских националистов и наказания виновных в гибели людей».

Трагедия в Одессе вошла в историю как один из самых циничных и жестоких эпизодов украинского кризиса. В тот день 2 мая 2014 года произошли столкновения между сторонниками федерализации Украины и праворадикальными активистами, поддерживавших «евромайдан».

«На центральных улицах города начались столкновения. Участники мирной акции были вынуждены укрыться от боевиков в Доме профсоюзов, но людей это не спасло. В здание с улицы полетели бутылки с зажигательной смесью», – напомнил Сергей Миронов. - Люди пытались вырваться из горящего здания, но, когда они оказывались на улице, их жестоко избивали. Потом нападавшие подожгли двери Дома профсоюзов, и хорошо известно, что толпа не пускала пожарных и спасателей к месту пожара».

По словам Сергея Миронова, по официальным данным, в результате тех трагических событий погибли 48 человек, сотни людей были ранены. Весь мир в тот день стал свидетелем откровенного проявления самого настоящего фашизма, и сегодня до сих пор на свободе остаются многие подозреваемые в причастности к гибели людей. Восстановление нормальных отношений с Украиной невозможно без признания этого преступления украинских националистов и наказания виновных, считает Сергей Миронов.

