Семинар «Быстрый старт на маркетплейсах. Расширение географии продаж».

21 июля 2022 года на площадке Южно-Уральской торгово-промышленной палаты состоитсябесплатный семинар по теме: «Быстрый старт на маркетплейсах. Расширение географии продаж».

Спикеры: Алексей Гневышев, руководитель IT компании Сервис «Tovaroved»;

Сергей Дорохов, директор по производству фабрики «Yashika».

Модератор: Евгения Машенцева, председатель комитета по информации и рекламе ЮУТПП, заместитель директора по рекламе и продвижению ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Время проведения: 15:00 – 16:30.

Место проведения: г. Челябинск, ул. Сони Кривой 56, кабинет 606, 6 этаж.

Формат участия:очно-заочный.

Проект программы семинара:

15:00 – 15:20 Актуальность работы с маркетплейсами. Быстрый старт на примере Ozon. 15:20 – 15:35 Выбор схемы работы. Регистрация продавца. Внесение товара. 15:35 – 15:50 Автоматизация процессов. Начало продаж и отгрузка товаров. 15:50 – 16:15 Опыт работы на маркетплейсе Ozon фабрики «Ясника». 16:15 – 16:30 Обсуждение, ответы на вопросы.

Для участия в мастер-классе необходимо зарегистрироваться: по ссылке https://forms.yandex.ru/u/62ccf97e43c80892998a99e2/

Ссылка для подключения будет направлена зарегистрированным участникам на указанный электронный адрес.

Дополнительную информацию можно узнать в Отделе по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП по телефонам: 8 (351)266-52-21, 266-52-23, 265-39-58 или по электронной почте: ok@tpp74.ru.