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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.07.2022

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12.07.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.07.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.07.2022

Анонсы событий и мероприятий на 13 июля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.07.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.07.2022

В Озерске открылась всероссийская студенческая стройка «Мирный атом»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.07.2022

Алексей Текслер: У Челябинской области серьезные планы по строительству новых социальных объектов
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12.07.2022 17:11

Семинар «Быстрый старт на маркетплейсах. Расширение географии продаж».

21 июля 2022 года на площадке Южно-Уральской торгово-промышленной палаты состоитсябесплатный семинар по теме: «Быстрый старт на маркетплейсах. Расширение географии продаж».

Спикеры: Алексей Гневышев, руководитель IT компании Сервис «Tovaroved»;                 

                  Сергей Дорохов, директор по производству фабрики «Yashika».

Модератор: Евгения Машенцева, председатель комитета по информации и рекламе ЮУТПП, заместитель директора по рекламе и продвижению ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Время проведения: 15:00 – 16:30.

Место проведения: г. Челябинск, ул. Сони Кривой 56, кабинет 606, 6 этаж.

Формат участия:очно-заочный.

Проект программы семинара:

15:00 – 15:20

  Актуальность работы с маркетплейсами. Быстрый старт на примере Ozon.

15:20 – 15:35

  Выбор схемы работы. Регистрация продавца. Внесение товара.

15:35 – 15:50

  Автоматизация процессов. Начало продаж и отгрузка товаров.

15:50 – 16:15

  Опыт работы на маркетплейсе Ozon фабрики «Ясника».

16:15 – 16:30

  Обсуждение, ответы на вопросы.

Для участия в мастер-классе необходимо зарегистрироваться: по ссылке  https://forms.yandex.ru/u/62ccf97e43c80892998a99e2/

Ссылка для подключения будет направлена зарегистрированным участникам на указанный электронный адрес.

Дополнительную информацию можно узнать в Отделе по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП по телефонам: 8 (351)266-52-21, 266-52-23, 265-39-58 или по электронной почте: ok@tpp74.ru.

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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12.07.2022 16:14

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08.07.2022 11:38

В Челябинской области растет число умерших от ковида за сутки

08.07.2022 11:36

Фермеры в Челябинской области увеличивают сбор «живых витаминов»