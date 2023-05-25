Семья из Челябинска отдала бойцам-землякам свое наследство

Семья из Челябинска отдала участникам СВО свое наследство – автомобиль «Ода», принадлежавший отцу жены, потомку участника Великой Отечественной войны.

Чтобы вручить бойцам ключи и документы от машины, супруги Роман и Римма Кореневы вместе с внуками приехали в челябинское региональное отделение Народного фронта.

Женщина рассказала, на этой «Оде» ее папа исполнил свою мечту – съездил в Волгоград и побывал на Мамаевом кургане. Там, среди имен героев Сталинградской битвы, высечено имя его отца, участника Великой Отечественной войны.

«Семья Кореневых надеется, что теперь этот автомобиль будет верой и правдой служить нашим парням на линии соприкосновения для обеспечения бытовых нужд», - рассказали в Народном фронте.

Парни из 74-го мотострелкового полка поблагодарили челябинцев за неравнодушие и пообещали, что непременно вернутся с Победой.