Сердце – как новое: врачи ЧОКБ подарили сорокалетнему челябинцу вторую жизнь

Врачи Челябинской областной клинической больницы подарили сорокалетнему жителю южноуральской столицы вторую жизнь.

Пять лет назад Александр Волков едва не погиб от инфекционного эндокардита. В результате воспаления отказали оба сердечных клапана. Вместо них Александру установили протезы, с которыми он благополучно и активно прожил все пять лет, но пару месяцев назад внезапно почувствовал себя плохо.

«Началась одышка, дышать тяжело стало, - вспоминает Александр Волков. - Вызвали скорую, свозили на томограф, подозревали ковид. Потом, раз у меня пять лет назад была операция, подумали, что связано с этим. Сделали эхо сердца, увидели, что там непорядок с клапаном, и быстро госпитализировали».

Пациента сразу поместили в кардиореанимацию и провели полное обследование, чтобы установить причину проблемы. Выяснилось, что в сердце снова началось воспаление. Температура повысилась, давление упало, решение пришлось принимать экстренно. Кардиохирурги заказали в Санкт-Петербурге индивидуальный протез для сложного больного.

«Протез, установленный ранее, из-за воспаления практически оторвался и уже не мог выполнять свою функцию. Вместо него в таких ситуациях устанавливается «нативный свежеприготовленный гемографт». Это специальное изделие, максимально устойчивое к инфекциям», - рассказал заведующий отделением кардиохирургии ЧОКБ Михаил Нуждин.

Протез очень быстро доставили в Челябинск, и пациента экстренно прооперировали по жизненным показаниям. Ситуация осложнилась тем, что весь корень аорты (место соединения левого желудочка сердца и аорты), был практически полностью разрушен несколькими очагами воспаления, которые превратились в гнойники.

«Пациент поступил исходно в очень тяжелом состоянии, с непростым анамнезом, с сопутствующими патологиями. Операция шла под общим наркозом, в условиях искусственного кровообращения, с использованием техники умеренной гипотермии, то есть организм пришлось охладить до 30-32 градусов. А после операции его отогрели и отлучили от аппарата искусственного кровообращения», - пояснил врач анестезиолог-реаниматолог ЧОКБ Артем Царьков.

В ходе операциям врачи удалили старый протез и максимально очистили все камеры сердца от чужеродных микробов. А после этого установили гемографт, имеющий максимальную устойчивость к любой инфекции.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, в процессе спасения Александра Волкова было задействовано более тридцати человек: кардиохирурги, кардиологи, анестезиологи, реаниматологи, операционные, процедурные и палатные медсестры.

Врачи считают, что в таких ситуациях только сплоченная командная работа способна принести положительный результат. В переводе с врачебного на общечеловеческий - спасти и сохранить жизнь пациента.