18.05.2023
Консультация юриста: правомерен ли обед на рабочем месте
18.05.2023
Челябинцы помогают ремонтировать поезда для Луганской железной дороги
18.05.2023
Бастрыкин взял на контроль дело об обрушении кровли в Челябинске
18.05.2023
Сергей Антипов оценил ход благоустройства нового сквера в 55-м микрорайоне «Паркового»
18.05.2023
Арестованы челябинцы, которые вымогали деньги у подростка
18.05.2023
Бывший замминистра здравоохранения региона теперь может занимать любую должность
Сергей Антипов оценил ход благоустройства нового сквера в 55-м микрорайоне «Паркового»
15.05.2023
Майский смотр строя и песни в честь Великой Победы стал ярким событием в жизни Курчатовского района
11.05.2023
Улицу Братьев Кашириных в Челябинске отремонтируют за 47,5 миллиона рублей
10.05.2023
Полиция расследует поджог на контейнерной площадке в Курчатовском районе Челябинска
05.05.2023
Со слезами и улыбками: ко Дню Победы в Курчатовском районе прошел праздничный концерт для ветеранов
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023