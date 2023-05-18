Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов оценил ход благоустройства нового сквера в 55-м микрорайоне «Паркового».

Как напомнил Сергей Антипов, общественное пространство внутри улиц Бейвеля, Габдуллы Тукая и Скульптора Головницкого благоустраивают по программе инициативного бюджетирования.

В своем телеграм-канале глава района рассказал, что подрядчик работает, не отклоняясь от графика. Уже спилены и выкорчеваны сухостойные и аварийные зеленые насаждения (безопасность горожан в сквере стала первоочередной задачей проектировщиков). Вовсю ведется устройство покрытия.

«В рамках озеленения уже высажена ель сибирская, а также отсыпана площадка для выгула/дрессировки собак и выставлены опоры для размещения ограждения. Формы для дрессировки собак находятся в стадии изготовления, которые поставят в июне», - сообщил Сергей Антипов.

Кроме того, в новом сквере уже проложили кабель для наружного освещения.

«По словам подрядчика, опоры освещения будут выставлены на следующей неделе», - сообщил глава Курчатовского района.

Напомним, концепцию сквера в 55-м микрорайоне разработали специалисты центра развития городской среды Челябинска по поручению мэра Натальи Котовой – с учетом мнения жителей, просивших разработчиков сохранить здесь существующую растительность и обустроить зону для подростков, где ребята могли бы интересно и с пользой проводить досуг.

Кроме того, на встрече с проектировщиками осенью прошлого года жители жаловались на то, что вечерами чувствуют себя неуютно в той части микрорайона: территория будущего сквера была завалена валежником, многие деревья находились в аварийном состоянии, а вот освещения не было – неудивительно, что там любили проводить время асоциальные элементы. Теперь в сквере все будет по-другому: светло, чисто и безопасно.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», разработчики концепции решили сохранить имеющиеся в сквере пешеходные дорожки, уложив на главных транзитных путях тротуарную плитку, а второстепенные выполнив из набивного покрытия. Вдоль дорожек будут обустроены зоны отдыха с эргономичными скамейками. Также ранее говорилось о создании в новом сквере небольшого скейт-парка.

Напомним, малые архитектурные формы в сквере - в срок до 15 июля - установят в этом году за 2,3 миллиона рублей.

В технической документации к контракту на установку МАФов сообщается, что общественное пространство украсят скамейки «Новая волна, «Ярус», «Пенек», что также здесь появятся 12 урн «Краков», десять велопарковок «Лондон», тренажер для малышей «Найди пару», игровой комплекс, тренажеры «Эллиптический» и «Маятниковый», стол для армрестлинга, спортивное оборудование «Тайга», два информационных стенда.