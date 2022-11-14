Сергей Антипов поблагодарил Андрея Ксензова за переход на Захаренко-Молдавской

Глава Курчатовского района Сергей Антипов поблагодарил вице-мэра Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова за оперативное обустройство пешеходного перехода на перекрестке улиц Захаренко и Молдавской.

Благодарность заместителю главы города и комитету дорожного хозяйства Сергей Антипов выразил сегодня, 14 ноября, на аппаратном совещании в мэрии, отметив, что данный переход находится неподалеку от входа в Экопарк, где с большим удовольствием отдыхают не только сами курчатовцы, но и жители других районов Челябинска.

Сергей Антипов отметил, что переход на пересечении Захаренко и Молдавской был организован по многочисленным обращениям местных жителей, активно пользующихся данным перекрестком. Также здесь были обустроены тротуары и газон, установлены дорожные знаки «Пешеходный переход».

По словам главы Курчатовского района, на прошедшей неделе был заключен контракт с победителем аукциона на благоустройство пешеходной зоны по проспекту Победы, на участке от Солнечной до Молдавской, которая будет создаваться в 2023-м году по программе «Формирование комфортной городской среды».

Также Сергей Антипов рассказал, что в районе практически завершены проведения собраний жителей по инициативным проектам, которые предстоит реализовать в следующем году.

«Продолжаем выявлять правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. За неделю было выявлено 25 правообладателей, направлено 142 запроса в уполномоченные органы, получено 115 ответов», –сообщил Сергей Антипов.

Глава района сообщил, что в минувшие выходные состоялось 49 выходов добровольных народных дружин на охрану общественного порядка (в Курчатовском – три дружины: «Гроза», «Шторм» и «Челябинцы». Потребность в ДНД в районе полностью закрыта).

Как доложил на аппаратном совещании Сергей Антипов, в районе продолжается работа по текущему содержанию, сейчас особое внимание уделяется очистке от снега и наледи общественных пространств, внутриквартальных проездов и тротуаров. На уборку дворовых территорий от управляющих компаний в Курчатовском районе ежедневно выходит около трехсот дворников.

От районных подрядчиков работает 14 единиц техники и 22 человека в составе бригад ручного труда.

«За неделю вывезено шесть навалов мусора, юридическим лицам выдано 87 уведомлений по факту ненадлежащего содержания прилегающих территорий. Кроме того, приводим в нормативное состояние входные группы нежилых помещений на гостевых маршрутах», – сообщил Сергей Антипов.

По его словам, на прошедшей неделе в Курчатовском районе завершены работы по исправлению профиля грунтовых дорога на 17-ти улицах в шести поселках.

Продолжаются рейды с отделом полиции по незаконной торговле. За неделю было проведено два рейда, составлено два протокола, один материал направлен в управление благоустройства для привлечения виновного лица к административной ответственности.

Кроме того, в Курчатовском районе выявлено 87 административных правонарушений, по всем составлены протоколы (такие данные Сергею Антипову предоставили в райотделе полиции).

В настоящий момент объекты жилищно-коммунального хозяйства работают в штатном режиме. Подача отопления осуществляется на весь жилой фонд и все социальные объекты.

За неделю в районе произошло шесть пожаров, пострадавших нет.