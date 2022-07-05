Сергей Антипов приглашает курчатовцев к обсуждению концепции пешеходной зоны на проспекте Победы

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов приглашает жителей к обсуждению концепции пешеходной зоны на проспекте Победы, которая будет создана в следующем году между улицами Солнечная и Молдавская.

Обсуждение будущего общественного пространства, благоустройство которого намечено на лето 2023-го года, состоится завтра, шестого июля, в районной администрации по адресу: Комсомольский проспект, 41. Вход свободный для всех желающих.

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«Для нас важно ваше мнение, поэтому, если вы не сможете прийти, предлагаем пройти онлайн-опрос по ссылке», - написал Сергей Антипов в своем телеграм-канале, отметив, что продлится опрос до 11-го июля.

В Центре развития городской среды Челябинска сообщили, что в настоящее время ведется разработка проекта благоустройства пешеходной части проспекта Победы – челябинцы могут познакомиться с основными проектными решениями и высказать свое мнение о концепции благоустройства данной территории.

Вот на какие вопросы предстоит ответить курчатовцам, зайдя по вышеуказанной ссылке:

«Проектировщики предусмотрели двухстороннюю асфальтовую велодорожку, изолированную от пешеходных путей. Поддерживаете такое решение?»;

«Яркой плиткой выделено пересечение велодорожек и тротуаров. Таким же образом выделены парковочные места, чтобы избежать эффекта асфальтового поля. Поддерживаете?»;

«Проектировщики предусмотрели зоны тихого отдыха. Одобряете?»;

«Проектом предусмотрены сохранение существующего озеленения и высадка нового, в том числе кустарника, отделяющего велодорожку от проезжей части и тротуара. Одобряете?».

Также горожанам предлагается рассказать разработчикам о собственных пожеланиях и предложениях по благоустройству пешеходной зоны на проспекте Победы между улицами Солнечной и Молдавской.

Напомним, данное общественное пространство будет создано в Курчатовском районе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» - в качестве объекта благоустройства его выбрали сами жители, приняв участие в интернет-голосовании (за эту пешеходную зону отдано почти 12 тысяч голосов).