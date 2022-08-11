Сергей Антипов проверил ход реализации инициативных проектов в Курчатовском районе

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов по поручению мэра Натальи Котовой проконтролировал ход реализации инициативных проектов этого года в районе, рассказав о результатах очередного объезда в своем телеграм-канале.

«Выяснил, как обстоят дела в МБУ Центр «Солнечный». Здесь для 48 детей в возрасте от трех до 18 лет установят спортивную площадку для занятий воркаутом, проведут ремонт специализированных помещений для проживания детей-сирот, оставшихся без попечения родителей», - отметил Сергей Антипов.

Поделиться

Также глава Курчатовского района посетил Детскую школу искусств №12, где занимаются более 600 ребят.

«В рамках реализации данного инициативного проекта на прилегающей территории уже появились новые пешеходные дорожки, высажены многолетие кустарники и деревья (туи, можжевельники, яблоки, ели), сформированы газоны и клумбы, обустроена зона отдыха для обучающихся и родителей. Места для отдыха будут оборудованы современными и комфортными лавочками», - сообщил Сергей Антипов.

Он напомнил, что курчатовцы второй год подряд принимают участие в распределении бюджетных средств для решений самых актуальных вопросов местного значения.

«Так, в этом году жители предлагали самые разные идеи для осуществления – это капитальный ремонт, замена оконных блоков в детских садах, текущий ремонт помещений школ, ремонт фасада, капитальный ремонт бассейна детского сада, благоустройство сквера, ремонт дворовых проездов», - рассказал Сергей Антипов.