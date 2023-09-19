Сергей Авдеев рассказал о благоустройстве челябинского парка имени Тищенко

В парке имени Тищенко Металлургического района Челябинска продолжается благоустройство, о промежуточных результатах которого во вторник, 19 сентября, рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«На сегодняшний день полностью завершены работы в зоне дендрария, детского воркаута, на кровлях административных зданий, на танцевальной площадке. Завершаются работы на сцене», - доложил на аппаратном совещании в мэрии Сергей Авдеев.

На данный момент, по его словам, в парке «Металлург» уложено 12800 квадратных метров печатного бетона из 15-ти тысяч, предусмотренных контрактом.

«Три из пяти аттракционов поставлены. Ведутся монтаж и подготовка оснований. Ввод в эксплуатацию запланирован в последнюю неделю октября», - отметил Сергей Авдеев.

Напомним, реализация проекта реконструкции парка имени Тищенко началась два года назад по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Отметим, проектирование парка было соучаствующим.

В 2021-м здесь провели обустройство дорожно-тропиночной сети, установили современные малые архитектурные формы и элементы освещения, обустроили площадку для выгула собак, отремонтировали стелу.

В 2022 году в ходе второго этапа благоустройства в парке построили площадку для альтернативных видов спорта, провели ремонт фасадов, цоколей зданий парка, организовали пространство для занятий йогой. В этом году благоустройство знакового для Металлургического района общественного пространства продолжается (в рамках третьего этапа), в июле в нем побывал Алексей Текслер, оценивший, что было сделано на тот момент.

СПРАВКА

Парк «Металлург» имени Тищенко, чей возраст превышает семь десятилетий, находится в центре Металлургического района Челябинска, ограничен улицами 60 лет Октября, Дегтярева, Первого Спутника и Румянцева. Это одно из самых любимых мест отдыха жителей района.

В далеком 1947-м году здесь находилась березовая роща, а улицы 60 лет Октября, теперь огибающей северную границу парка, еще не существовало. Стараниями заводчан в новом парке появились фонтан, летний кинотеатр, беседка для игры в шахматы, танцевальная площадка. Парк быстро завоевал любовь жителей Металлургического района, стал местом притяжения для всех челябинцев благодаря разнообразным формам досуга и уникальному благоустройству.

Второе рождение парк получил в 1981-м году, когда по приказу директора Челябинского металлургического комбината Олега Тищенко (именем которого он назван) был разработан и воплощен в реальности план реконструкции парка. Именно тогда в «Металлурге» появился Дом-аквариум (первый на Урале и в Сибири) и была построена «Поляна сказок» - самый узнаваемый объект общественного пространства.

Однако постепенно любимое место отдыха челябинцев приходило в упадок. Сегодня, благодаря стараниям властей, «Металлург» снова обретает молодость и красоту.