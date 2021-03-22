В Челябинске новые контракты на благоустройство набережной Миасса скоро будут заключены

Котова потребовала, чтобы чиновники вышли из кабинетов и сами прошлись по снежным кучам

Шамне: Комплексное благоустройство территорий строящихся детсадов в Челябинске держу на контроле

Заместитель главы Челябинска по вопросам строительства Владимир Шамне держит вопрос комплексного благоустройства территорий дошкольных образовательных учреждений, возводимых в 2021-м году, на личном контроле.

Такое поручение ему, а также своему заму по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову дала глава Челябинска Наталья Котова.

«Я говорю не только о дорогах, но и о подъездных путях, тротуарах, линиях наружного освещения. Это касается всех строящихся детских садов, в том числе и тех, которые мы будем выкупать у застройщиков, которые возводятся на их землях, а не на муниципальных. Ведете ли вы эту работу по всем возводимым объектам?» - спросила градоначальница у Шамне на аппаратном совещании в администрации Челябинска в понедельник, 22-го марта.

Чиновник ответил утвердительно, сообщив, что все вопросы комплексного благоустройства территорий дошкольных образовательных учреждений синхронизированы с Максимом Куляшовым, совместными силами координируются графики выполнения работ.

Владимир Шамне напомнил, что в настоящее время в Челябинске строится семь садиков, четыре из них – управлением капитального строительства города совместно с МКУ «Челябстройзаказчик».

Общая строительная готовность детского сада на 120 на улице Горького составляет 21 процент, садика на 290 мест на Гранитной – 30 процентов, детсада на 260 мест на улице Хариса Юсупова – 19 процентов.

«По детскому саду на 150 места в 54-м микрорайоне проведен аукцион на строительно-монтажные работы. Определена подрядная организация. Заключение контракта планируется на 26-е марта», - доложил Владимир Шамне.

Кроме того, три детских сада возводят застройщики - под выкуп. Два из них строит СК «Легион». Оба садика появятся в одном жилом доме, расположенном в микрорайоне №20 ЖК «Ньютон», - на 75 и на 78 мест. Общая строительная готовность обоих объектов составляет на сегодняшний день сорок процентов.

Также начато возведение детского сада на 96 мест на улице Овчинникова. Здесь работы проводит специализированный застройщик «БМ-Групп».

Кроме того, продолжается строительство школы на 1100 мест в микрорайоне №1 «Академ Риверсайд». Общая строительная готовность, по словам Владимира Шамне, составляет 69 процентов.