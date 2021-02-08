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Шерлок Холмс со школьной скамьи: в Магнитогорске полицейские учат детей раскрывать преступления

В Магнитогорске (Челябинская область) стартовал совместный проект городской полиции и академического лицея - «Закон и порядок. Криминалистика от Шерлока Холмса до наших дней».

Инициатором проекта выступил майор милиции в отставке и преподавателя лицея Станислав Анпилогов. Команда школьных «детективов-криминалистов» проходит обучение под четким руководством настоящих стражей порядка.

«С ребятами работает психолог-полиграфолог. Школьникам рассказывают, как работает полиграф, а также о тех мифах, что его можно обмануть. Это не так. Сейчас ребята приступили к практической теме - «Выявление, фиксация, изъятие и идентификация следов пальцев рук». После чего состоится наш творческий экзамен перед лицом реальной ситуации. Будет все как на заре криминалистики, никаких сложных приборов, никакой статистики. И все по- настоящему», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

А после этих занятий будет «совершено» преступление, которое школьники должны будут раскрыть, опираясь на полученные от полицейских знания.