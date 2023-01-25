Шесть проектов из Челябинска вошли в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Урал

В шорт-лист XI Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Урал вошли 18 проектов из Екатеринбурга, Челябинска, Нового Уренгоя и Заречного. Экспертное жюри определит победителей по итогам публичных презентаций проектов 11 февраля в Екатеринбурге.

«Десять проектов из шорт-листа рекомендованы к участию в конкурсе Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» без оплаты регистрационного взноса. Лауреат Гран-при уральского конкурса войдет в шорт-лист национальной премии,» - уточнили в оргкомитете конкурса. Напомним, что всего из Челябинской области в конкурсе приняло участие 17 проектов.

Номинация «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» (здесь и далее проекты в алфавитном порядке)

«Сказки на ночь» , Radar, Челябинск

, Radar, Челябинск Фестиваль науки «Пикник IT» , СКБ Контур, Екатеринбург

, СКБ Контур, Екатеринбург «Цифровая защита людей», Интерсвязь, Челябинск

Номинация «Корпоративные коммуникации»

«Бесконечные возможности: 80-летие Челябинского трубопрокатного завода» , ПАО «ТМК», Челябинск

, ПАО «ТМК», Челябинск «Брусника. Нельзя не купить» , Брусника, Екатеринбург

, Брусника, Екатеринбург «Самая открытая АЭС», Белоярская атомная станция, Заречный

Номинация «Маркетинговые коммуникации»

«My Life — my memes. Обновление коммуникации банка УБРиР во "ВКонтакте"» , Panda Digital и УБРиР, Екатеринбург

, Panda Digital и УБРиР, Екатеринбург «Друзья двора» , ООО «Голос.Комфорт», Челябинск

, ООО «Голос.Комфорт», Челябинск «Презентация телекомпании "Четвёртый канал"», Екатеринбург

Номинация «Коммуникации в благотворительности»

«Ворота в будущее» , «Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А.В.Шипулина», Екатеринбург

, «Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А.В.Шипулина», Екатеринбург «Сказки по телефону» , Мотив, Екатеринбург

, Мотив, Екатеринбург «"Тихая" благотворительность — мы всегда рядом», ООО «Газпром добыча Уренгой», Новый Уренгой

Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»

«Башня вакцинации» , Челябинский филиал медиагруппы «Комсомольская правда»

, Челябинский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» Фестиваль классической музыки «Безумные дни в Екатеринбурге» , Свердловская государственная академическая филармония, Екатеринбург

, Свердловская государственная академическая филармония, Екатеринбург Южно-Уральская книжная ярмарка #РыжийФест, Челябинская областная универсальная научная библиотека, Челябинск

Номинация «Развитие и продвижение территорий»

IV Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» , ТЛР Urban Green, Екатеринбург

, ТЛР Urban Green, Екатеринбург «Ближе» , Фонд городских инициатив, Екатеринбург

, Фонд городских инициатив, Екатеринбург «Как вы вышку назовете», Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком»

Стратегический партнер премии «Серебряный Лучник» – Урал — сеть магазинов «Магнит». Индустриальный партнер премии — АКАР Урал. Оператор премии — коммуникационное агентство АГТ.