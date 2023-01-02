17 проектов из Челябинской области поборются за премию «Серебряный Лучник» в этом году

Исполнительная дирекция XI Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Урал завершила заявочную кампанию. На конкурс проектов поступило 59 заявок, после технического отбора к экспертному онлайн-голосованию допущено 52 проекта.

Больше всего заявок на конкурс (33) поступило от специалистов по коммуникациям из Свердловской области — из Екатеринбурга, Нижнего Тагил, Режа, Заречного и Черноисточинска. Челябинская область заняла второе место с 17 заявками, из них четыре из Магнитогорска и 13 из областного центра. Из ЯНАО на конкурс заявлено шесть проектов — из Нового Уренгоя, Мессояхи и села Новый порт. По одной заявке поступило на конкурс из Тюмени, Сургута и Ханты-Мансийска.

Самыми популярными стали номинации «Корпоративные коммуникации» и «Продвижение государственных и общественных программ» — по 12 проектов в каждой. Десять проектов заявлено в номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты», восемь — в номинации «Развитие и продвижение территорий», шесть проектов — в «Маркетинговых коммуникациях», четыре — в «Коммуникациях в благотворительности».

Шорт-лист премии будет составлене по итогам онлайн-голосования жюри, в которое вошли профессионалы в сферах PR, маркетинга и медиакоммуникаций из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Наопмним, что в состав жюри вошли три представителя из Челябинска: Алена Аксеновских, Елена Вериго и Елена Романенко.

Публичные защиты проектов-финалистов пройдут 11 февраля в Екатеринбурге. Лучшие проекты из общего числа заявленных работ будут рекомендованы к участию в XXVI Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» без оплаты регистрационного взноса.

Стратегическим партнером премии «Серебряный Лучник» – Урал выступает сеть магазинов «Магнит». Оператор премии — коммуникационное агентство «АГТ».