02.01.2023
Новогодние каникулы вместе с челябинской Публичкой
02.01.2023
В первый день 2023 года спасатели Челябинской области спасли замерзающую женщину и двух братьев
02.01.2023
17 проектов из Челябинской области поборются за премию «Серебряный Лучник» в этом году
01.01.2023
В аварии под Катав-Ивановском погибли два человека
01.01.2023
Встреча Нового года в Челябинской области прошла без происшествий
01.01.2023
Без перерыва на новогоднюю ночь шла расчистка дорог Челябинска
17 проектов из Челябинской области поборются за премию «Серебряный Лучник» в этом году
20.12.2022
Стратегический партнер премии «Серебряный Лучник» – Урал отметит лучшие проекты в сфере ESG-коммуникаций
13.12.2022
Премия «Серебряный Лучник» – Урал объявила состав жюри
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022