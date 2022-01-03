03.01.2022
Челябинцы возмутились подорожанием проезда до Сельмаша
03.01.2022
Шестеро южноуральцев отдали мошенникам почти 3,5 миллиона рублей
03.01.2022
Челябинец выбросил собаку с седьмого этажа
03.01.2022
Южноуральцы попали в число самых везучих
03.01.2022
Проезд в автобусе из Челябинска в Копейск стал дешевле
02.01.2022
За сутки заболело ковидом 445 южноуральцев, выздоровело 468, скончалось 26
Шестеро южноуральцев отдали мошенникам почти 3,5 миллиона рублей
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021