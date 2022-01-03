Шестеро южноуральцев отдали мошенникам почти 3,5 миллиона рублей

Жители Челябинской области в очередной раз стали жертвами обмана мошенников - шестеро жителей региона перевели злоумышленникам около 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Мошенникам даже не пришлось придумывать новых схем, обмануть доверчивых граждан удалось с помощью стандартных приёмов. Преступники представлялись по телефону банковскими работниками и предлагали потерпевшим перевести деньги на неизвестные «безопасные» счета. Ещё один распространённый способ обмана, которым воспользовались злоумышленники – это вложения в несуществующие бизнес-проекты. Представляясь финансовыми аналитиками, аферисты убеждали собеседников вкладывать деньги в сомнительные инвестиции. Таким образом, трое жителей Челябинска, Кыштыма и Кусинского района отдали мошенникам более 800 тысяч каждый.

360 тысяч рублей лишился 50-летний житель Усть-Катава, когда откликнулся на рекламу в сети Интернет о возможности выгодной покупки акций. После заполнения онлайн-заявки ему стали звонить лже-брокеры и предлагать сделать «выгодные» вложения. Для того, чтобы выполнить инструкции мошенников, мужчина оформил кредит на сумму 250 тысяч рублей. В итоге начинающий инвестор не только не получил проценты, но и не вернул вложения.

По всем фактам совершенных противоправных деяний полиция возбудила уголовные дела.

Сотрудники МВД в очередной раз призывают граждан соблюдать бдительность и не доверять незнакомцам. Перед совершением финансовой операции правоохранители рекомендуют предварительно проконсультироваться у специалистов, а также посоветоваться с членами семьи.