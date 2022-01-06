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05.01.2022

Православные южноуральцы смогут посмотреть Рождественскую службу онлайн

Рождество Христово
Сочельник
Челябинская епархия
Общество
06.01.2022 13:48

Шестого января у православных - Сочельник

В четверг, шестого января, православные Челябинской области будут отмечать «навечерие» Рождества Христова, ночь перед Рождеством. В народе этот день называют Сочельником или Сочевником. Название произошло от блюда из пшеницы, орехов и меда - сочива, которое по традиции готовят в этот день.

Традиция у наших предков зародилась в память о Данииле и трех отроках, которые, согласно Евангелию, «питались от семян земных, чтобы не оскверниться от языческой трапезы». К ужину приступали только ночью - с восходом первой звезды; до этого момента соблюдали пост. На застолье обычно собиралась вся семья в родительском доме. К этому дню празднично украшали дом и сад, также считалось, что нельзя встречать Рождество в черной одежде.

Как пояснили в Челябинской епархии, Рождественский сочельник - последний и самый строгий день Рождественского поста. В сочельник православные христиане по-особому готовятся к долгожданному празднику, Церковь вплотную подходит к встрече с Великой Тайной Боговоплощения, богослужения наполнены глубоким праздничным смыслом.

Богослужение в храмах в этот день полностью посвящено наступающему празднику. Оно отличается по своему чину как от будничных служб, так и от чина богослужения в сам день Рождества Христова. В сочельник в храмах совершаются Царские часы, читаются псалмы и отрывки из Священного Писания. После этого с Вечерни, наполненной радостью о Рождестве Христовом, начинается литургия Василия Великого.

В навечерие Рождества Христова митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил Божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Как сообщает Челябинская епархия, были отслужены традиционные для Рождественского сочельника царские часы и совершена Литургия святителя Василия Великого. В конце богослужения был пропет тропарь праздника Рождества Христова.

В своей проповеди митрополит Алексий сказал: «Мы уже пропели рождественский тропарь. Скоро на небе зажжется та звезда, которая освещала путь к Рожденному Богомладенцу. Пусть звезда веры, которая привела ко Христу волхвов, горит и в наших сердцах и ведет нас по жизни. Господь пришел в этот мир для того, чтобы спасти всех нас, понести на Себе наши немощи и болезни, последствия грехопадения нашего праотца Адама. И чтобы Своими крестными страданиями и смертью искупить нас через Свое Божественное Воскресение».

Владыка Алексий призвал славить в эти дни пришедшего в мир Богомладенца, не забывая о том, что мы искуплены дорогою ценою. «Господом нам дана заповедь о любви к Богу и ближним, – сказал архипастырь. – Поспешим же в эти дни на совершение добрых дел. Будем прославлять Отца нашего Небесного через эти добрые дела, чтобы как можно больше людей услышали благую весть о рождении в этот мир Христа-Спасителя».

Поздравив всех с наступающим праздником Рождества Христова, митрополит Алексий пожелал прихожанам здоровья и благополучия.

В свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска пояснили, существует традиция в Рождественский сочельник отказываться от принятия пищи до появления «первой звезды». Она связана с тем, что в древности Литургия навечерия Рождества Христова служилась вечером, и христиане не вкушали пищу до её окончания. Однако впоследствии Литургия навечерия смещалась на более ранние часы и в наши дни служится утром, поэтому пост «до первой звезды» утратил литургическое обоснование.

В канун Рождества на Руси зародились различные приметы и обычаи. Одно из главных - колядование. Парни и девушки ходили по домам, распевая песни-коляды, получая от хозяев взамен угощения.

Очень важно также в этот день простить своих врагов и попросить прощения у всех, кого вы когда-то чем-то могли обидеть. Считается, что загаданное в этот вечер желание должно исполниться. Особенно, если загадывать будете, выйдя на улицу и увидев падающую звезду. Еще наши предки верили, что жаркая баня в этот день прибавит здоровья.

В народе существовало и множество примет. Например, нельзя было уходить из дома - иначе скотина по весне будет плутать по лесам. Говорили также: на святой вечер ткать - несчастью угождать.

ФОТО: Челябинская епархия

Рождество Христово
Сочельник
Челябинская епархия
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