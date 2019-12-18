Шикарные предновогодние скидки на отдых в коттедже на «Еловом»

Гостиничный комплекс «Еловое» (расположен на берегу одноименного озера в Челябинской области) предлагает предновогодние скидки на отдых и оздоровление в одном из самых живописных мест региона.

С 18 по 30 декабря 2013 года стоимость проживания снижена до 500 рублей в день на одного человека. К услугам отдыхающих предлагаются одно-, двух-, трехместные номера. Для больших семей и компаний возможно размещение в отдельном коттедже, в котором восемь больших отдельных номеров, кухня, баня, обустроенная мангальная зона, бесплатная стоянка и другие удобства для отдыха на природе в красочном лесу. Все номера имеют свои санузлы, телевизоры, холодильники, мягкую мебель. И главное - вокруг чистый воздух, белый снег, тишина.

Гостиничный комплекс расположен на берегу живописного озера, в окружении смешанного леса. Территория защищена от ветров Ильменским хребтом Уральских гор. Хвойные и лиственные деревья, соседние проточные озера Теренкуль, Кисегач, Табанкуль, Чебаркуль, имеющие природную способность самоочищаться, – все это создает неповторимый, положительно влияющий на здоровье курортный микроклимат.

Комплексное воздействие климатических факторов курорта активирует иммунные и восстановительные механизмы организма человека, повышает его сопротивляемость, способствует улучшению обмена веществ и функциональной деятельности органов и систем. В комплексе созданы все необходимые условия для активного и спокойного отдыха людей разных возрастов в любое время года.

Побалуйте себя комфортным отдыхом в одном из самых красивых мест Южного Урала.

Подробности на официальной странице комплекса ВКонтакте или по телефону 8-902-619-79-41 (Людмила Алексеевна).