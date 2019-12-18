Шикарные предновогодние скидки на отдых в коттедже на «Еловом»
Общество
Сегодня, 20:55

Гостиничный комплекс «Еловое» (расположен на берегу одноименного озера в Челябинской области) предлагает предновогодние скидки на отдых и оздоровление в одном из самых живописных мест региона.

С 18 по 30 декабря 2013 года стоимость проживания снижена до 500 рублей в день на одного человека. К услугам отдыхающих предлагаются одно-, двух-, трехместные номера. Для больших семей и компаний возможно размещение в отдельном коттедже, в котором восемь больших отдельных номеров, кухня, баня, обустроенная мангальная зона, бесплатная стоянка и другие удобства для отдыха на природе в красочном лесу. Все номера имеют свои санузлы, телевизоры, холодильники, мягкую мебель. И главное - вокруг чистый воздух, белый снег, тишина.

Гостиничный комплекс расположен на берегу живописного озера, в окружении смешанного леса. Территория защищена от ветров Ильменским хребтом Уральских гор. Хвойные и лиственные деревья, соседние проточные озера Теренкуль, Кисегач, Табанкуль, Чебаркуль, имеющие природную способность самоочищаться, – все это создает неповторимый, положительно влияющий на здоровье курортный микроклимат.

Комплексное воздействие климатических факторов курорта активирует иммунные и восстановительные механизмы организма человека, повышает его сопротивляемость, способствует улучшению обмена веществ и функциональной деятельности органов и систем. В комплексе созданы все необходимые условия для активного и спокойного отдыха людей разных возрастов в любое время года.

Побалуйте себя комфортным отдыхом в одном из самых красивых мест Южного Урала.

Подробности на официальной странице комплекса ВКонтакте или по телефону 8-902-619-79-41 (Людмила Алексеевна).

Отправить новость
Сегодня, 15:59
В Челябинске в годовщину трагедии в Магнитке запускают теплый флешмоб
Сегодня, 15:18
Спасенная челябинцами собака оказалась оплаканной домашней любимицей сургутян
Сегодня, 14:55
Премию «Щит и роза» получат 30 леди в погонах
Сегодня, 14:41
Челябинская елка вошла в ТОП-30 самых высоких новогодних красавиц России
Сегодня, 11:08
ЧОДКБ получила сертификат Росздравнадзора, подтверждающий соответствие международным стандартам
Сегодня, 10:48
В Челябинск не пустят большегрузный транспорт
Сегодня, 10:45
Школьники Златоуста будут ездить бесплатно в общественном транспорте
Сегодня, 10:39
Челябинская область отправляет призывников в Президентский полк
Сегодня, 10:20
В Челябинск летит замминистра МЧС России
Вчера, 17:46
Поможет ли курорту «Кисегач» статус природного парка или он погубит туризм?
Среда обитания
Сегодня, 17:42
Пока победил застройщик
Защитники чуриловской зелени будут отстаивать деревья лично перед Натальей Котовой
Общество
Сегодня, 14:55
Премию «Щит и роза» получат 30 леди в погонах
Новости
Сегодня, 19:06
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 19 декабря
Сегодня, 16:35
Общество
Чудом спасенный Ваня Фокин готовится к встрече второго в своей жизни Нового года
Сегодня, 16:32
Общество
Магнитогорцы помянут погибших под завалами дома в годовщину трагедии
Сегодня, 16:30
Общество
Уроженец Челябинска в испанском Сан-Себастьяне накормил Юрия Дудя обедом
Сегодня, 16:10
Происшествия
Пьяный дебошир из Увелки после ссоры с сожительницей избил и покусал полицейских
Материалы рубрики
Сегодня, 19:06
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 19 декабря
Сегодня, 16:35
Общество
Чудом спасенный Ваня Фокин готовится к встрече второго в своей жизни Нового года
Сегодня, 16:32
Общество
Магнитогорцы помянут погибших под завалами дома в годовщину трагедии
Сегодня, 16:30
Общество
Уроженец Челябинска в испанском Сан-Себастьяне накормил Юрия Дудя обедом
Сегодня, 15:18
Общество
Спасенная челябинцами собака оказалась оплаканной домашней любимицей сургутян
Теги
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика