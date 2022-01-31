Широкие возможности диагностики: челябинский онкоцентр приобрел дорогостоящий аппарат МРТ

В челябинском онкоцентре начал работать новый аппарат МРТ: оборудование установлено в отделении рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии ЧОКЦОиЯМ.

Новый МРТ сочетает в себе опции по созданию комфортной среды для пациентов во время обследования и широкие диагностические возможности. С помощью данного оборудования специалисты определяют наличие злокачественного новообразования, стадию заболевания при первично выявленном раке, а также оценивают динамику опухолевого очага на фоне проводимого лечения.

Новый МРТ отличается от аппарата, установленного в онкоцентре около десяти лет назад, значительно более высокой разрешающей способностью для максимальной визуализации патологических очагов, меньшими ограничениями по весу и габаритам пациентов, целым рядом дополнительных функций для комфорта при сканировании.

«Раньше мы были ограничены не только весом, но и параметрами пациента. В основном, это касается размеров живота, грудной клетки и таза. Конфигурация нового аппарата позволяет нам проводить обследования более эффективно, – пояснила заведующая отделением рентгеновской и магнитно-резонансной томографии Оксана Чернова. – Большой плюс состоит в том (это особенно актуально), что сейчас мы будем проводить исследование молочных желез, которое имеет свои требования к размещению пациенток. И, конечно, самое главное, что разрешение изображения у этого аппарата намного выше, чем у предыдущего, поэтому диагностика будет максимально точной».

Особенность МРТ-обследования при онкозаболеваниях заключается в большом количестве последовательностей, поэтому диагностика занимает от двадцати минут до одного часа. Чтобы пациенты чувствовали себя комфортно, в течение этого времени в комплексе регулируются степень обдува в тоннеле и температура воздуха, степень освещения, есть различные системы зеркал, где пациент может видеть себя или рабочую группу врачей и медицинских сестер.

Оборудование приобретено в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Стоимость аппарата составляет около 80-ти миллионов рублей, сообщает пресс-служба онкоцентра.