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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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31.01.2022

РМК и ХК «Трактор» основали Детскую хоккейную лигу Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.01.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.01.2022

В Челябинске осуждены жители Екатеринбурга, которые продавали мефедрон за криптовалюту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.01.2022

Широкие возможности диагностики: челябинский онкоцентр приобрел дорогостоящий аппарат МРТ

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Широкие возможности диагностики: челябинский онкоцентр приобрел дорогостоящий аппарат МРТ

В челябинском онкоцентре начал работать новый аппарат МРТ: оборудование установлено в отделении рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии ЧОКЦОиЯМ.

Новый МРТ сочетает в себе опции по созданию комфортной среды для пациентов во время обследования и широкие диагностические возможности. С помощью данного оборудования специалисты определяют наличие злокачественного новообразования, стадию заболевания при первично выявленном раке, а также оценивают динамику опухолевого очага на фоне проводимого лечения.

Новый МРТ отличается от аппарата, установленного в онкоцентре около десяти лет назад, значительно более высокой разрешающей способностью для максимальной визуализации патологических очагов, меньшими ограничениями по весу и габаритам пациентов, целым рядом дополнительных функций для комфорта при сканировании.

«Раньше мы были ограничены не только весом, но и параметрами пациента. В основном, это касается размеров живота, грудной клетки и таза. Конфигурация нового аппарата позволяет нам проводить обследования более эффективно, – пояснила заведующая отделением рентгеновской и магнитно-резонансной томографии Оксана Чернова. – Большой плюс состоит в том (это особенно актуально), что сейчас мы будем проводить исследование молочных желез, которое имеет свои требования к размещению пациенток. И, конечно, самое главное, что разрешение изображения у этого аппарата намного выше, чем у предыдущего, поэтому диагностика будет максимально точной».

Особенность МРТ-обследования при онкозаболеваниях заключается в большом количестве последовательностей, поэтому диагностика занимает от двадцати минут до одного часа. Чтобы пациенты чувствовали себя комфортно, в течение этого времени в комплексе регулируются степень обдува в тоннеле и температура воздуха, степень освещения, есть различные системы зеркал, где пациент может видеть себя или рабочую группу врачей и медицинских сестер.

Оборудование приобретено в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Стоимость аппарата составляет около 80-ти миллионов рублей, сообщает пресс-служба онкоцентра.

онкология
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министерство здравоохранения Челябинской области пояснила, когда начнет работу фельдшерско-акушер
31.01.2022

Минздрав ответил на жалобы жителей Тюлюка по поводу отсутствия медпомощи в поселке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Русская медная компания (АО «РМК») и хоккейный клуб «Трактор» создали Детскую хоккейную лигу Южно
31.01.2022

РМК и ХК «Трактор» основали Детскую хоккейную лигу Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области за прошедший день выявлено три тысячи 277 новых случаев COVID-19, что на 16
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31.01.2022

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Больше 500 педагогов допобразования из 32 городов и сельских поселений Челябинской области собрал
31.01.2022

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31.01.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинской области треть родителей готовы привить своего ребенка от ковида

28.01.2022 10:25

Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение

28.01.2022 10:13

В Южноуральске на пожаре погиб трехлетний мальчик

28.01.2022 10:07

В Челябинской области замедлилась инфляция

28.01.2022 10:05

В южноуральской полиции ввели новые стандарты работы

27.01.2022 21:12

Дороги челябинского поселка ЧВВАКУШ стали собственностью муниципалитета

27.01.2022 18:57

билайн бизнес: к 2024 году доля подключений интеллектуальных систем учета ресурсов увеличится до 37–40%

27.01.2022 18:54

В пятницу в Челябинской области ночные морозы и местами снег

27.01.2022 18:26

Анонсы событий и мероприятий на 28 января

27.01.2022 17:40

Число накопительных счетов южноуральцев в ВТБ выросло почти на 40%

27.01.2022 16:23

Признание: РМК подарила квартиры 43 работникам бюджетной сферы и металлургам Карабаша

27.01.2022 16:16

Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали наркосбытчика

27.01.2022 16:12

Челябинские археологи высказали гипотезу о местонахождении крупнейшего на Урале памятника каменного века