Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть

Долгожданная школа в микрорайоне Тугайкуль (Копейский городской округ, Челябинская область), на низкие темпы строительства которой жители жаловались губернатору, так и не распахнула свои двери для учеников к началу нового учебного года. Жители возмущаются и тем, что в новой школе не хватит места для всех желающих поучиться.

Напомним, школу изначально планировали сдать в 2020 году, потом в сентябре 2021 года. Но в эти сроки подрядчики не уложились. В августе 2021 года на стройплощадке побывал губернатор Алексей Текслер и поручил завершить строительство в начале 2022 года. И с этой задачей строители не справились. Обещали сдать школу к первому сентября 2022 года. Но ученики и их родители вновь не дождались этого события.

«А пока у нас в Копейске обманутые семьи продолжают возить детей в разные школы. А первоклассники будут вынуждены таскать абсолютно все принадлежности для ИЗО и технологии, обувь для физкультуры на себе, каждый день. У них не будет «своего» кабинета со шкафчиками для хранения. В кабинете будут заниматься ещё два класса…», - выразила мнение большинства родителей поселка на своей странице в соцсетях Наталья Красавина и с горечью добавила. - У людей в Копейске терпение большое. Потерпят ещё».

В министерстве строительства области сообщили, что степень готовности объекта достаточно высокая. «На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 97-98 процентов, - прокомментировал заместитель министра строительства области Ильгам Мусин. – Практически все работы завершены. Объект почти готов к вводу в эксплуатацию и приему детей».

На сегодня ведется оснащение школы необходимым оборудованием. Еще предстоит оформить все документы и получить лицензию на образовательную деятельность и лишь после этого может начаться обучение.

«В новом здании школы в Тугайкуле в данный момент идет подготовка к началу образовательного процесса. Ведется формирование педагогического коллектива, - прокомментировала начальник отдела пресс-службы администрации Наталья Чабан. - В настоящее время дети учатся в старом здании и постепенно будут переводиться в новое».

Жители поселка Тугайкуль также обеспокоены тем, что не все дети смогут учиться в новой школе, мест не хватит. «Весь Тугайкуль, РМЗ, Горняк, ждали эту школу. И что в итоге? Оказывается, не все дети с Тугайкуля и частного сектора Горняк, что под боком в 10 метрах от школы, в неё не пойдут. Это справедливо? Всё делается через пень колоду. Где искать справедливость?», - возмущается Ирина.

Жителей успокаивают, в новом здании смогут заниматься одна тысяча учеников. Старое здание рассчитано на 830 мест.

«Дети, которые живут в районе, но пока не учатся в данной школе из-за нехватки мест в старом здании, будут по возможности приняты, - заверяет Наталья Чабан. - Уже сейчас набирается пять первых классов. Число классов в среднем и старшем звене будет увеличено».

Новая школа занимает почти 19 тысяч квадратных метров, переменной этажности - 2-3 этажа. Один из блоков предназначен для начальной школы на 300 детей. Второй блок – для учеников 5-11 классов. И третий – общественный, где находятся большой и малый актовый и спортзалы, столовая. Все блоки соединены между собой переходами.

Территория школы полностью огорожена. У начальных классов есть даже собственный прогулочный дворик с качелями и горками. А у старшеклассников – большое футбольное поле с искусственной травой, прорезиненные беговые дорожки и уличные тренажеры для занятий. На территории посажены молодые деревья.

В многоэтажных домах микрорайона «Тугайкуль» (Копейский городской округ) живут люди, которых в 2016-2017 годах переселили из аварийных домов поселка Розы (Коркинский муниципальный район). Кроме того, рядом большой частный сектор.

Госконтракт на строительство здания школы №16 в Тугайкуле был заключен минстроем области в 2019 году.