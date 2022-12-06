Школьная остановка в деревне Казанцево не улетит

«Воздушная» школьная остановка в деревне Казанцево Сосновского района (Челябинская область) теперь не улетит даже при сильном ветре: после очередного наезда активистов Народного фронта местные власти наконец-то приварили части конструкции к основанию. Кроме того, заметно преобразилось все пространство, где ребята ждут школьный автобус.

До недавнего времени ближайшими и, казалось, вечными соседями остановочного комплекса оставались разбитые рамы и стекла. Компания была та еще: хлипкая, шатающаяся от малейшего дуновения ветра остановка, привязанная (!) за веревочку к лестнице рядом стоящего здания, а вокруг кучи хлама, кстати сказать, опасного: порезаться о край рамы или стекла проще простого, тем более непоседливым детям. Тем не менее, именно так все и было, и никто территорию в порядок не приводил.

В первой половине ноября на месте побывала координатор Народного фронта в Челябинской области Анастасия Носова, которая показала состояние остановки и прилегающей территории на видео.

Активистка тогда рассказала, что остановка в Казанцево была установлена далеко не сразу (Народный фронт боролся за ее появление с 2018 года), и посетовала, что с ее появлением проблема безопасного школьного маршрута, увы, не решилась (раньше ребята и вовсе ждали автобус, прыгая по вкопанным в землю автомобильным покрышкам).

Через пару дней после проверки опасной остановки в Народном фронте сообщили, что от администрации Сосновского района удалось добиться конкретики. Местные власти пообещали представителям президентского движения привести проблемный объект в порядок, а Народный фронт, в свою очередь, - приехать и проверить. Так и было сделано.

«Веревочку, которая удерживала остановку, отвязали. Гору битого стекла убрали. И, судя по всему, даже приварили части конструкций к основанию. Динамика хорошая, однако еще есть над чем работать. Например, нужно основательно укрепить конструкцию: она все еще шатается. И было бы неплохо очистить подходы от снега, а весной – благоустроить», - резюмировала Анастасия Носова.