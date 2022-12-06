06.12.2022
Дышать нечем было: судебные приставы Увельского района избавили жителей от свинарника
06.12.2022
В Челябинской области стартовала областная зимняя Спартакиада детей-инвалидов
06.12.2022
Челябинские дзюдоисты отличились на Кубке губернатора Ленинградской области
06.12.2022
Первую медаль «За служение и доблесть» вручили вдове Сергея Пускепалиса
06.12.2022
В администрации Кунашакского района и подведах введен масочный режим
06.12.2022
Авария в Челябинске унесла жизни двух человек
Школьная остановка в деревне Казанцево не улетит
Воздушную конструкцию приварили под натиском активистов
21.11.2022
Пожар в детской стоматологии Копейска
17.11.2022
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за босого мальчика в Южноуральске
15.11.2022
Директор жилищно-коммунальной организации из Красноармейского района получил «условку»
27.10.2022
В Магнитогорске открыли мемориальную доску в память о погибшем в Аргуне страже порядка
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022