В Сосновском районе деревенская остановка для школьников может улететь при сильном ветре

В деревне Казанцево Сосновского района (Челябинская область) дети ждут школьный автобус на остановке, которая при сильном ветре вполне может улететь, как домик Элли из «Волшебника Изумрудного города» Александра Волкова, - если веревочка не выдержит.

Веревочка – это единственное, что связывает деревенскую остановку с землей, а точнее с лестницей здания, к которой она привязана. И это не единственные странности шатающейся (по вполне понятным причинам) конструкции. Помимо того, что остановка никак не закреплена, не забетонирована и просто стоит на камнях, ее ближайшими соседями являются разбитые рамы и стекла, грязь и мусор. К слову, раньше казанцевские школьники и вовсе ждали автобус в окружении автомобильных шин, прыгая по ним, чтобы скоротать время.

Проблема школьной остановки поднята Народным фронтом, координатор которого в Челябинской области Анастасия Носова записала видео с места событий. Общественница сообщила, что данный объект был проверен в ходе очередного мониторинга в рамках проекта «Дорога в школу».

По словам Анастасии, остановка в деревне Казанцево появилась спустя три года бесконечных обращений, однако проблема безопасного ожидания школьного автобуса не решилась – претензий остается много.

Представитель Народного фронта заявила, что активисты движения продолжат обращаться в органы власти и, если это потребуется, подключат к ситуации правоохранительные органы, потому что так, как есть сейчас, быть не должно.

В региональном отделении ОНФ сообщили также, что, по имеющейся информации, раньше на месте чудо-остановки, шатающейся даже при прикосновении к ней человека (что уж говорить о сильном ветре) размещалась площадка для загрузки мусора – при обустройстве здесь остановки для школьников благоустраивать площадку не стали. А зачем? И так сойдет.

Так сойдет и в Челябинске, на улице Хохрякова, где остановка общественного транспорта «1-я Охотничья» уже год стоит без крыши, никак не защищая горожан от непогоды.