Школьникам Миасса расскажут об истории Автомобильного завода «УРАЛ»

В этом году Автомобильному заводу «УРАЛ» исполняется 80 лет. В рамках празднования круглой даты с 12 по 23 апреля автозаводчане проведут тематические уроки истории для учащихся подшефных школ. Школьникам расскажут о славной истории градообразующего предприятия Миасса, производимой продукции, известной сегодня далеко за пределами России, а также о востребованных на заводе профессиях.

В течение двух недель представители автозавода «УРАЛ» планируют посетить девять подшефных школ: №15, №29, №17, №4, №21, №16, №44, №30, а также гимназию №26. В тематических уроках истории примут участие учащиеся седьмых классов – всего порядка 700 школьников из 29 классов.

В рамках открытого урока автозаводчане расскажут юным миасцам об истории становления и развития градообразующего предприятия города, производимой продукции, географии поставок, основных отраслях промышленности, в которых сегодня эксплуатируется автомобиль «Урал». Кроме того, школьники узнают о направлениях деятельности завода и востребованных на предприятии профессиях, а также о возможности заключения с автозаводом договора целевого обучения. Расскажут им и о мерах поддержки молодых специалистов, действующих социальных программах и льготах, предоставляемых работникам предприятия.

Первой в череде посещения подшефных школ стала школа №15. 12 апреля в гости к учащимся школ отправились представители инструментального производства – начальник цеха оснастки и инструмента Сергей Дементьев и ведущий специалист по персоналу Юлия Хлебникова. Встретила заводчан директор школы Мария Шефер. В ходе урока детям был продемонстрирован видеоролик, красочно повествующий о деятельности и успехах предприятия в 2020-м году.

«Урок получился информационно насыщенным, – рассказала Юлия Хлебникова. – Дети с большим интересом слушали о заводе и особенно о профессиях, которые представлены на предприятии. Много вопросов было задано о возможности целевого обучения за счет АО «АЗ «УРАЛ», о возможности прохождения на заводе стажировки. Очень понравилось школьникам, что завод ведет большую работу по поддержке и мотивации молодых специалистов, что есть множество социальных программ: по ипотечному кредитованию, компенсации за посещение ФОКа, кружков ДК «Автомобилестроителей» и т.д. У учащихся 7-х классов сейчас как раз такой возраст, когда пора уже начинать задумываться о выборе будущей профессии. Многие их родители трудятся не заводе, поэтому не исключено, что и дети пойдут по их стопам».

Вторым этапом в рамках запланированной работы с подшефными учебными заведениями в честь 80-летнего юбилея АЗ «УРАЛ» запланировано проведение исторического квиза, который состоится в мае.

Для справки:

Автомобильный завод «Урал» https://uralaz.ru/ является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «Урал» составляют грузовые автомобили, самосвалы, седельные тягачи и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 25 т, также предприятие расширяет свое присутствие на рынке автомобильной техники с производством дорожной автотехники полной массой 35 тонн с колесной формулой 6х4, в которое входят самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различной спецтехники. Линейка предприятия представлена сотнями модификаций и комплектаций машин как полного, так и не полного привода.

На базе автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6 АО «АЗ «Урал» производит пассажирские и грузопассажирские версии вахтовых автобусов. Партнерами Автомобильного завода «Урал» являются сотни отечественных и зарубежных производителей автомобильной спецтехники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых автомобилей – 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.