Школьники бесплатно отдыхают на южноуральском курорте «Солнечная долина»

Оздоровительная летняя кампания для обучающихся школ Миасского городского округа (Челябинская область) инициирована курортом «Солнечная долина» и реализована на безвозмездной основе, за счет собственных средств курорта.

В рамках летней кампании 1500 детей из Ленинска, Сыростана, Хребта, Нижнего Атляна, Атляна, Черновского посетят курорт «Солнечная долина».

Часть детей уже приехали на курорт в составе организованных групп и посетили трассы веревочного экстрим-парка, одного из самых крупных на Южном Урале.

На курорте уже реализуется программа «Урок здоровья» для школьников из Челябинска и области. Зимой дети посещают занятия по горным лыжам и сноуборду, летом – посещают веревочный экстрим-парк, катаются на катамаране и всесезонном тюбинге.

Программа «Урок здоровья» существует с 2008 года. За этот период к занятиям на горных лыжах и сноуборде было привлечено более 115 000 обучающихся образовательных организаций Челябинской области. Программа реализована по инициативе курорта «Солнечная долина», при поддержке министерства образования и науки, Комитета по делам образования Челябинска, министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Являясь единственным подобным социальным проектом в масштабах страны, проект «Урок здоровья: горные лыжи и сноуборд» стал неотъемлемой частью спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с Южно-Уральскими школьниками и вызывает большой интерес во многих регионах России.

Благодаря актуальности, социальной значимости и уникальности в масштабах Российской Федерации, проект «Урок здоровья: горные лыжи и сноуборд» приобрёл положительный общественный резонанс и активное участие среди образовательных организаций Челябинской области».

Также с апреля 2021 более 500 детей посетили культурно-познавательный маршрут «Золотая долина». Культурно-познавательный туристический маршрут «Золотая долина» - маршрут по экологическим тропам на вершину горы «Известная» на курорте «Солнечная долина», включающий посещение исторических достопримечательностей Миасса.