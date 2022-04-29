Школьники из четырех регионов получат гранты на реализацию своих социальных проектов

Ученики из 13 городов и посёлков Челябинской, Свердловской, Оренбургской областей и Хабаровского края приняли участие в шестом конкурсе «Измени свой город к лучшему». Ребята представили более 90 социальных проектов. Авторы инициатив, признанных лучшими, получат гранты на их реализацию.

Эксперты отметили не только рост количества конкурсантов, но и высокий уровень проработки заявок, актуальность идей и индивидуальный подход.

В конкурсе могли принять участие проекты в сфере культуры, спорта, здравоохранения или образования; инициативы, связанные с развитием инфраструктуры, охраной окружающей среды или благоустройством территорий. Жюри обращали внимание на степень их проработки, актуальность и практическую пользу для местных жителей. Школьники обращались с инициативами по озеленению и благоустройству, предлагали внедрять VR-технологии в медицину, популяризировать науку и организовывать переработку ненужных вещей.

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«С каждым годом становится сложнее выбирать победителя: представленные работы всё глубже и интереснее. В каждой идее чувствуется любовь к своей малой родине и школе. Количество проектов увеличивается из года в год, а это говорит об активности и заинтересованности ребят в развитии своих городов и посёлков, - отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова. - Мы благодарим всех, кто находит силы и время, чтобы менять мир вокруг к лучшему здесь и сейчас, и с нетерпением ждём новых работ, которые и нас заставляют смотреть на мир по-иному».

В Челябинской области – и в Кыштыме, и в Карталинском районе благодаря конкурсу появится по школьному коворкинг-центру с передвижной мебелью, позволяющей трансформировать пространство под нужды детей.

В Варне победил проект интерактивной площадки «Не только забавы ради», посвящённой традициям многонационального населения России.

В Карабаше лучшим признано предложение обновить местную ветеринарную лечебницу, чтобы создать в городе достойные условия для лечения домашних питомцев.

В Томинском сельском поселении члены жюри объявили победителем проект «Зеленый класс +» по благоустройству пришкольной беседки.

В Коркинском районе на грантовые средства будет реализован проект «Школьное кафе» по трансформации школьной столовой.

В Нагайбакском районе победителем был назван проект благоустройства территории около памятника выдающемуся уроженцу Нагайбакского района Борису Батраеву.

В Верхнеуральском районе победа досталась автору проекта по профориентации в горном деле.

В Хабаровском крае лучшим от Комсомольского района признали предложение по созданию «Территории радости», от Нанайского района победил проект «Стена Памяти – без права на забвение», а в Амурском районе – инициатива «Спорт – это модно».

В Свердловской области в городе Полевском лучшим назвали проект «Школьная библиотека – территория общения».

В Адамовском районе Оренбургской области члены жюри выбрали в качестве победителя инициативу по развитию лыжного спорта в посёлке.

Конкурс «Измени свой город к лучшему» учрежден Русской медной компанией в 2017-м году. Благодаря проекту в городах и посёлках на территориях присутствия компании благоустроены территории поселений, оборудованы места и созданы условия для дополнительных занятий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. География конкурса за шесть лет выросла в два раза.