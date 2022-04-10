Школьников Челябинска приглашают на соревнования по лазертагу

В Челябинске впервые дан старт соревнованиям по лазертагу с историческим уклоном. В Кубке памяти воинов уральских лыжных батальонов могут принять учащиеся школ столицы Южного Урала.

Организатор мероприятия – ЧРОО «Поисковый отряд «Ориентир». Он использует свой опыт общественной работы и исторических исследований.

Лазертаг – это вид активного отдыха, который объединил спорт, новые технологии и основы военной подготовки в одно целое. А в последние годы это уже не просто игра – благодаря специальным разработанным методикам, спортивный лазертаг становится настоящим спортом, вызывая неподдельный интерес у молодежи и приобретая все большую популярность в регионах России. Тактическая игра «Лазертаг» позволяет использовать новые формы и методы в работе с детьми, подростками и молодежью, проводить занятия, игры и соревнования, способствующие физическому и интеллектуальному развитию детей и подростков, формированию навыков командной работы, активному отдыху в природной среде.

Участие в соревнованиях могут принять школьники Челябинска в трех возрастных группах:

младшая - 10-12 лет включительно;

средняя - 13-14 лет включительно;

старшая - 15-17 лет включительно.

Тренировки и отборочные соревнования будут проходить, начиная с апреля, на базе образовательных организаций. Команды, прошедшие сито школьных схваток, встретятся в сентябре 2022-го накануне Дня города в полуфинальных и финальных раундах - победителей и призеров ждут комплекты медалей и кубков, а также специальные призы от организаторов.

Получить консультацию и подать заявки на участие можно связавшись с Оргкомитетом: е-mail: kochetov555@mail.ru; тел./WhatsApp: 89127761587.

Информационное сопровождение мероприятий в сообществах ЧРОО «ПО «Ориентир» и его спортивного направления – лазертаг-клуба «Ориентир».