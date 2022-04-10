10.04.2022
За сутки заболело ковидом 392 южноуральца, выздоровело 400, умерло восемь человек
10.04.2022
Школьников Челябинска приглашают на соревнования по лазертагу
10.04.2022
В Челябинске столкнулись два пассажирских автобуса
10.04.2022
Челябинск благоустроят с учетом мнения горожан
10.04.2022
Вооруженные силы РФ уничтожили штаб и место базирования националистического батальона «Днепр»
10.04.2022
Из-за коммунальной аварии жители Миасса остались без воды
Школьников Челябинска приглашают на соревнования по лазертагу
На улице Свободы в Челябинске стартовал второй этап благоустройства пешеходной зоны
08.04.2022
Профессор Олег Самарцев: Как России выиграть в информационной войне
07.04.2022
Драматург – театру: Прошу вымарать мое имя из афиши
07.04.2022
Седьмого апреля православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
06.04.2022
Любоваться на стелу «Город трудовой доблести» на челябинской Аллее Славы небезопасно
05.04.2022