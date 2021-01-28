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Школы Челябинска не получали списки учеников, посещавших несанкционированную акцию

Директора школ Челябинского городского округа не получали списки учащихся, которые 23 января посещали несанкционированную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявили в комитете по делам образования администрации Челябинска.

Сегодня ряд СМИ распространили информацию о том, что директорам челябинских школ предоставили списки учеников, участвовавших в несогласованной акции.

Комитет по делам образования города Челябинска заверяет, что не располагает подобной информацией.

«Комитет не располагает сведениями о подобного рода списках. Добавим, что образовательные организации осуществляют свою деятельность в рамках Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в котором прописаны полномочия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в реализации мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь комитета по делам образования Челябинска Екатерина Самарина.

Корреспондент агентства обзвонил несколько школ Челябинска и пообщался с директорами образовательных учреждений. Все опрошенные руководители заверяют, что к ним подобных писем не поступало.

Один из учащихся школ города подтвердил агентству на условиях анонимности, что он в субботу участвовал в несанкционированной акции в поддержку Навального. При этом он пошел на митинг не из политических соображений, а из любопытства. «Я пошел туда просто ради интереса. Все пошли, ну и я пошел», - рассказал школьник.

Напомним, за время несанкционированного митинга полицией задержано 39 человек, среди них девять несовершеннолетних.

Ранее администрация Челябинска напоминала жителям города, что участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального может обернуться штрафом до 50 тысяч рублей. Организаторы и вовсе могут сесть за решетку на пять лет. Об ответственности предупреждались и родителей, чьи дети собирались принять участие в несогласованной акции.