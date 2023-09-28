28.09.2023
Жителям Челябинска рассказали о текущем ремонте трамвайных путей
28.09.2023
В Челябинской области назначены прокуроры Пласта и Кунашакского района
28.09.2023
«Мое наследие. Южный Урал»: музей изобразительных искусств проводит конкурс юных дарований
28.09.2023
Плановый дефицит бюджета Челябинской области сокращен на 21,6 миллиарда рублей
28.09.2023
Челябинские конькобежцы привезли из Минска «золото» и серебро»
28.09.2023
«Уральская кузница» завершила конкурс по благоустройству предприятия
«Сигнал-2023»: в Карталинском районе силовики пресекли условный теракт на железной дороге
27.04.2023
Никакой паники: в Челябинске проходят учения на объектах УФСБ
29.03.2023
В учебном заведении Челябинска силовики противостоят лжетеррористам
27.12.2022
Будущий метротрам «загнал» УФСБ под землю
14.12.2022
Началась подготовка к антитеррористическим учениям ШОС на Чебаркульском полигоне
Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года
28.09.2023
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023