«Сигнал-2023»: в Карталинском районе силовики пресекли условный теракт на железной дороге

В Карталинском районе Челябинской области силовики пресекли условный теракт на железной дороге.

Серьезной угрозе (к счастью, не реальной) представители силовых структур дружно противостояли в ходе тактико-специального учения «Сигнал-2023», которое проходит в регионе с 26 по 28 сентября и организовано оперативным штабом Челябинской области в соответствии с планом проведения антитеррористических учений, утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета - Директором ФСБ России.

В процессе учения, действия участников которого оценивал руководитель «Сигнала» - начальник регионального управления ФСБ генерал-лейтенант Дмитрий Иванов, силовики отрабатывали межведомственное взаимодействие при террористической угрозе.

Отметим, в антитеррористическом учении приняли участие территориальный орган и пограничное управление ФСБ России по Челябинской области, региональные структуры МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также антитеррористические комиссии Карталинского муниципального района и региона.