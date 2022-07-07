07.07.2022
Силовики Челябинской области искали и обезвреживали условных террористов
07.07.2022
Уроженец Украины «заминировал» авиабазу Шагол
07.07.2022
В Историческом музее Южного Урала откроется выставка особенных людей
07.07.2022
Делом о гибели девятилетнего мальчика в Челябинске занялись прокуратура и СК
07.07.2022
Политолог: Дело не в Джонсоне, а в кризисе британской государственности
07.07.2022
Онищенко: Биолаборатории США на Укрвине, к сожалению, факт, а не российская пропаганда
Силовики Челябинской области искали и обезвреживали условных террористов
07.07.2022
Суд постановил арестовать директора челябинского МУПа Илью Зарипова
07.07.2022
Сотрудники УФСБ задержали студента, заминировавшего «Гагарин-парк»
05.07.2022
Осужден южноуралец, задержанный ФСБ за кражу нефтепродуктов
05.07.2022
Южноуралец задержан за убийство дальнобойщика в Башкирии
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022