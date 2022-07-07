Силовики Челябинской области искали и обезвреживали условных террористов

В Челябинской области сегодня, седьмого июля, региональный оперативный штаб провел тренировку по поиску и обезвреживанию условных незаконных вооруженных формирований и нейтрализации угрозы терактов.

В тренировке приняли участие силы и средства региональных структур ФСБ, МВД, ФСИН, МЧС России, Росгвардии.

Поделиться

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области, в процессе занятия, состоявшегося под эгидой Национального антитеррористического комитета, отработаны практические действия с применением специальных средств имитации на местности.

Подобные тренировки являются неотъемлемой частью мероприятий по оттачиванию мастерства и повышению защищенности социальных и промышленных объектов региона, отмечают в ведомстве.

Проведенное мероприятие позволило повысить уровень межведомственного взаимодействия, закрепить навыки и умения личного состава, привлекаемого к участию в контртеррористической операции, а также отработать боевое слаживание подразделений специального назначения.