Ситуация на регистрируемом рынке труда в Челябинской области возвращается к доковидному уровню. Об этом свидетельствуют ключевые показатели.

Напомним, с начала пандемии в регионе начали существенно ухудшаться показатели занятости и безработицы. В апреле 2020 года уровень безработицы вырос с 1,3% до 2%. В октябре достиг пика – 4,92%.

По данным областной службы занятости населения, по состоянию на первое августа 2021 года уровень регистрируемой безработицы снизился в 2,7 раза по сравнению с началом года и составил 1,27%. Число ищущих работу граждан снизилось на 55%, зарегистрированных безработных – на 64%.

На сегодня в центрах занятости зарегистрировано 22 тысячи 910 безработных, что ниже доковидного уровня (на первое марта 2020 года).

На 49% с начала года увеличилось количество вакансий. На сегодня на одну число вакансий больше, чем численность безработных. В сентябре 2020 года на одну вакансию претендовало трое ищущих работу гражданина.

По направлению службы занятости населения за семь месяцев 2021 года нашли работу 31,2 тысячи южноуральцев, что на 57% выше аналогичного показателя прошлого года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить к четвертому кварталу 2021 года восстановление численности занятого населения до уровня 2019 года. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заверил главу государства, что его поручение будет выполнено досрочно.

По данным Челябинскстата, на сегодня численность занятого населения в области составляет один миллион 771,9 тысячи человек или 99,6 % от допандемического уровня (тогда было зарегистрировано один миллион 779,5 тысячи человек).

По инициативе Алексея Текслера в 2020 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, была введена новая мера поддержки работодателей, трудоустроивших выпускников, имеющих статус безработного, за счет средств областного бюджета. В течение 2020 года было трудоустроено 296 выпускников с выплатой субсидии работодателям на компенсацию расходов по возмещению затрат при содействии занятости выпускников из средств областного бюджета. В настоящее время 77% из трудоустроенных выпускников продолжают работать.

В 2021 году в службу занятости населения обратилось 649 выпускников, что 2,1 раза меньше аналогичного показателя 2020 года. На начало августа 2021 года качестве безработных продолжают состоять 219 выпускников, что в 4,5 раза меньше показателя 2020 года.

В текущем году работодатели могут получить господдержку при трудоустройстве безработных выпускников, завершивших в 2020 году обучение по основным образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования (в рамках мер по постановлению Правительства РФ № 362 от 13.03.2021 года.

Работа по реализации мер, направленных на восстановление численности занятого населения в регионе, продолжается.