Скоков хочет обсудить с Текслером поддержку казачества

Начальник полицейского главка Михаил Скоков провел рабочую встречу с атаманом Оренбургского казачьего войска Владимиром Романовым. На ней обсуждались вопросы участия казаков в охране общественного порядка.

Как сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области, на совещании рассматривались вопросы эффективного взаимодействия органов полиции и казачества в вопросах охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на Южном Урале.

«Казачество имеет славный боевой путь. С момента зарождения казаки исправно несут службу, защищая народ и государство. История знает массу примеров проявления ими героизма и самоотверженности. Сегодня это движение охватывает большие территории современной России, представители казачества активно участвуют в жизни страны», - отметил Михаил Скоков.

Обсуждая вопрос участия представителей казачества в охране общественного порядка, Владимир Романов сообщил, что

«Казаки готовы оказывать содействие органам полиции в совместных профилактических рейдах, патрулировании улиц, парков, скверов и обеспечении безопасности граждан при проведении спортивных, культурных и развлекательных мероприятий с большим количеством людей. Потенциал для этого есть, только гарнизон челябинских казаков превышает 300 человек, в целом по области – на порядок больше», - сказал атаман Оренбургского казачьего войска Владимир Романов.

Главный полицейский Южного Урала отметил, что в Челябинской области необходимо развивать казачье движение, особое внимание следует уделять работе с молодежью, вовлекать новых неравнодушных членов, готовых проникнуться духом казачества и служить своему народу. Он высказал готовность выйти к губернатору Челябинской области с предложением об оказании поддержки казакам, участвующим в охране общественного порядка.