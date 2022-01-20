20.01.2022
Упорный челябинец потратил неделю, чтобы перевести мошенникам четыре миллиона рублей
20.01.2022
Скоков хочет обсудить с Текслером поддержку казачества
20.01.2022
В Челябинске пройдет акция «Блокадный хлеб»
20.01.2022
В Челябинской области раскрывается только половина преступлений
20.01.2022
Прокуратура избавила жителей дома в Челябинске от канализационной вони
20.01.2022
Бастрыкин требует отчет по делу студента из Челябинска, который анонсировал массовую резню
Скоков хочет обсудить с Текслером поддержку казачества
19.01.2022
Скокова обеспокоил рост ДТП с участием пешеходов
19.01.2022
Скоков: Руководитель не имеет морального права требовать от подчиненных того, чему сам не соответствует
18.01.2022
Скоков дал поручение наградить сотрудников полиции Магнитогорска, которые задержали убийцу водителя
18.01.2022
Скоков пообещал сотрудникам ППС дополнительные ежеквартальные выплаты
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022
В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
18.01.2022