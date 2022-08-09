Скоков - Меньшенину: Все случаи волокиты и незаинтересованности среди полицейских должны быть искоренены

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков дал ряд поручений новому руководителю УМВД России по городу Челябинску Андрею Меньшенину, назначенному на эту должность накануне, восьмого августа.

Сразу после официального представления личному составу полковник получил указания по поводу того, на что он как главный полицейский областного центра, прежде всего, должен обратить внимание.

Михаил Скоков подчеркнул, что УМВД Челябинска – одно из ключевых подразделений, на сотрудниках которого лежит большая ответственность.

«Первое, чему следует уделить внимание, – незамедлительное реагирование на все сообщения и обращения граждан, это должно быть главным принципом работы челябинской полиции. Формальный подход к этому направлению деятельности совершенно недопустим. В службе «02» должны быть подготовленные сотрудники, которые быстро, эффективно и грамотно реагируют на поступающие сообщения», - подчеркнул руководитель регионального полицейского главка.

Михаил Скоков акцентировал внимание на совершенствовании службы операторов «02», отметив, что все случаи незаинтересованности, волокиты сотрудников полиции при реагировании на обращения граждан должны быть искоренены.

«Вся деятельность полиции – от принятого обращения до раскрытого преступления должна быть выстроена таким образом, чтобы у каждого челябинца, южноуральца оставалось чувство защищенности, уверенности в том, что ему помогут, что зло будет наказано. Граждане в первую очередь ждут от органов внутренних дел защиты», - добавил Скоков.

«Я лично и весь гарнизон полиции будем наращивать усилия по укреплению авторитета полиции, чтобы каждый гражданин, каждый житель Челябинска доверял сотрудникам органов внутренних дел и мог ими гордиться», - ответил Андрей Меньшенин.

Напомним, Андрей Меньшенин сменил на посту главного полицейского Челябинска Сергея Миронова, который теперь служит в региональном главке заместителем начальника тыла.