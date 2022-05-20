Скоков наградил отличившихся сотрудников ГИБДД Челябинска

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков поощрил 27 сотрудников ГИБДД Челябинска. Он вручил отличившимся инспекторам грамоты, благодарности и ценные подарки.

Встречавший начальника ГУ МВД области личный состав городского полка дорожно-патрульной службы подготовился к прохождению строевого смотра. Михаил Скоков с представителями кадрового подразделения проверил внешний вид сотрудников, наличие служебных удостоверений и жетонов, состояние форменного обмундирования.

«25 госавтоинспекторов были поощрены почетными грамотами и благодарностями за обеспечение общественного порядка и безопасности граждан при проведении общероссийских праздничных мероприятий в мае. Руководством Главка особо были отмечены еще двое сотрудников, раскрывших совершенный накануне грабеж двух сотовых телефон. Инспекторы ДПС оперативно прибыли на место происшествия и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого по приметам. За грамотность действий и профессионализм начальник ГУ МВД Михаил Скоков принял решение поощрить сотрудников ценными подарками», - сообщили в главке.

Михаил Скоков подчеркнул, что сегодня сотрудники ГИБДД выполняют масштабный комплекс задач по обеспечению безопасности на дорогах города и профилактике дорожно-транспортных происшествий, а также отметил, что только постоянная работа по снижению аварийности позволит сохранить сотни человеческих, в том числе и детских жизней. Скоков также напомнил личному составу, что горожане должны видеть в лице сотрудника дорожно-патрульной службы помощника, защитника и близкого человека.