Скоков: Нужны передвижные лаборатории для выявления пьяных водителей

Главный полицейский Челябинской области Михаил Скоков заявил, что требуется проработать вопрос передвижных лабораторий для выявления нетрезвых водителей.

Это заявление было сделано на коллегии в региональном полицейском главке после доклада врио начальника УГИБДД области Ивана Путкова.

«К административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения привлечено свыше 14 тысяч правонарушителей, выявлено 2166 преступлений за повторное управление транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения», - отметил Иван Путков.

Начальник главного управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков, комментируя ситуацию, отметил, что необходимо повышать оперативность выявления нетрезвых водителей, особенно в преддверии новогодних праздников.